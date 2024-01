Zdravniki napovedujejo zaostritev stavke, vladni predlog zavrnili

Podpredsednik Fidesa Janusz Klim je po pogajanjih z vlado, ki je danes predstavila nov predlog, napovedal zaostritev stavke. Zdravniki se niso strinjali s ponujenim predlogom. »Ko nekaj podpišemo, se tega držimo, ko vlada podpiše, si premisli in pričakuje brezpogojno razumevanje z naše strani. Na to ne želimo pristati, zato bomo stavko zaostrili,« je napovedal.

Fides od vlade še naprej zahteva, da izpolni, kar so se že dogovorili, tj. oblikovanje ločenega zdravstvenega plačnega stebra, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu in opredelil pogoje dela, od standardov in normativov, pravil, napredovanj, delovnih obremenitev ter izkušnjam ustrezno plačilo. Vlada vztraja, da je treba celovito reševati plačni sistem v javnem sektorju. Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež je po današnjih pogajanjih zatrdil, da je novi približevalni vladni predlog » konkreten, naslavlja tudi pomisleke in pripombe Fidesa«.

V četrtek pogajanj ne bo, so zvečer sporočili s Fidesa. Stavka bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma.