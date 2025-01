Zdravniki bodo lahko delali pri zasebnikih, a le tisti z več kot 20 let izkušenj

Vlada in socialni partnerji so na seji Ekonomsko-socialnega sveta uskladili skoraj vse člene predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Se je pa spremenil člen, ki ureja omejitve dela javnih zdravstvenih delavcev pri zasebnikih. To bo predvidoma mogoče le za določene zdravnike, je povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Po besedah ministrice bi dodatno delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih omogočili le vrhunskim strokovnjakom z nazivom primarij, ki na določenih področjih v zdravstvu uvajajo nove metode zdravljenja. »Je pa res, da s tem členom se še ukvarjamo in poskušamo to dikcijo še dodatno izboljšati,« je pojasnila v izjavi za medije.

Naziv bo treba najprej pridobiti

Zdravnik mora za pridobitev naziva primarij glede na veljavni pravilnik v zdravstveni dejavnosti po opravljenem strokovnem izpitu delati vsaj 20 let. Vsaj štiri leta mora pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe delati kot vodja organizacijske enote.

Med pogoji so navedeni tudi objava strokovnih člankov oziroma prispevkov, vsaj trikratno imenovanje za mentorja, aktivna udeležba na kongresih, simpozijih, posvetovanjih in tečajih ter aktivno delovanje v organih Slovenskega zdravniškega društva oziroma Zdravniške zbornice Slovenije.

V Zdravniški zbornici Slovenije medtem nasprotujejo omejevanju dela javnih zdravnikov pri zasebnikih, je v izjavi za medije poudarila predsednica zbornice Bojana Beović. Določilo je Beović označila za preozko in administrativno. Po njenih besedah namreč v Sloveniji številni zdravniki že izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva primarij, a zanj niso zaprosili, pridobivanje naziva pa bi prineslo dodatna administrativna bremena.

Točnega števila zdravnikov, ki pogoje izpolnjujejo, a za naziv doslej niso zaprosili, ne pozna, ocenjuje pa, da bi jih lahko bilo okoli 1000.