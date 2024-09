Zdravniki po vladnem predlogu: Očitno cesar ni samo gol, ampak tudi nor

Dvoživkam v zdravstvu je odklenkalo. No, tako se vsaj zdi glede na vladni osnutek novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnike na samoplačniškem trgu. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v sredo dejala, da poskušajo zaposlene z novelo motivirati, da bi čim več dela opravili v matičnem javnem zavodu. Pa jim bo s tem predlogom uspelo?

»Nov predlog zakona o zdravstveni dejavnosti prepoveduje zasebnikom (d. o. o. in s. p.), ki opravljajo zdravstveno dejavnost, da opravijo kakršnokoli storitev v javnem sektorju drugače kot prek podjemne pogodbe. Da bo ustavno uravnoteženo, predlagam vladi, da vsem zasebnikom prepoveste opravljati storitve v javnem sektorju drugače kot prek podjemne pogodbe. Nima kaj Micka Kuhar, catering s. p., pripraviti pogostitve na podelitvi diplom na fakulteti za gozdarstvo na račun s. p., Janez Novak, vodovodarstvo s. p., popraviti vodovoda na ministrstvu za kulturo ali Piramida in Kvader d. o. o. zgraditi prizidka v Vrtcu Mavrica drugače kot prek podjemne pogodbe,« je zapisal na omrežju X zdravnik Igor Muževič.

Dva sistema: za bogate in revne

Do predloga so kritični tudi Mladi zdravniki. Ko smo jih vprašali, kakšno je njihovo mnenje, so zapisali, da »Vlada RS s to novelo zakona ZZDej jasno dodatno ruši javni zdravstveni sistem, kar bo imelo nepovratne posledice za življenje in zdravje državljanov. Nikakor ni logično, da bi omejevanje zdravstvenih storitev skrajšalo čakalne dobe – jasno je, da bo ravno obratno. Kot bi rekli, da bomo zaprli pipo in bo priteklo več vode.«

Ob tem so na omrežju X zapisali še, da očitno cesar ni samo gol, temveč očitno tudi nor. Prepričani so, da predlog ZZDej pospešuje konec javnega zdravstvenega sistema. »Posledica bo vzpostavitev dveh zdravstvenih sistemov – državnega za revne in privatnega za privilegirane. Priča bomo odhodu mnogih strokovnjakov, dostopnost do storitev na stroške ZZZS se bo zmanjšala. Koncesionarji ne bodo mogli urediti nadomeščanja v času svoje odsotnosti. Strokovnost obravnave v državnih ustanovah bo še padla. To so radikalne spremembe v zdravstvu. Žal pa ne v smer, kot prikazuje vlada. Upamo, da bodo mediji temi posvetili malo več kritičnega razmisleka, saj je tematika kompleksna in bo nepovratno vplivala na življenje in zdravje državljanov Slovenije.«