Koliko so lani zaslužili zdravniki zasebniki, med njimi Bitenc, kjer dela tudi minister Bešič Loredan?

Kakšno poslovno leto imajo za sabo nekateri najbolj znani zdravniki zasebniki, so preverili na portalu Finance. Lani septembra je država začela plačevati vse opravljene storitve, kar je večina zasebnikov izkoristila in so delali več ter posledično več zaslužili. Številni zasebniki so za večji obseg dela najemali zdravnike iz javnih zavodov, ker s svojimi zaposlenimi dela ne bi zmogli opraviti.

Kirurgija Bitenc za polovico povečala dobiček

Torakalni kirurg Marko Bitenc, ki izvaja koncesijske operacije prek podjetja Kirurgija Bitenc v javni Kliniki Golnik, številne specialistične ambulante pa izvaja prek zavoda ZZ Zdravje v centru MCL na Vilharjevi v Ljubljani, je lani zaslužil veliko več. Pri Kirurgiji Bitenc enkrat tedensko operira tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ti so lani povečali prihodke za 37 odstotkov na 6,4 milijona evrov. Čistega dobička so imeli za skoraj 882 tisoč evrov, kar je je 53,4 odstotka več kot leto prej.

Zavodu ZZ Zdravje pa so prihodki upadli za petino. Predlanskim so namreč s hitrim testiranjem zaslužili več.

Studio R lani prihodke povečal za 66 odstotkov

Podjetje Studio R, ki združuje koncesijske družinske ambulante, obvladuje pravnik Gorazd Perenič. Predlanskim je potrojil prihodke, v letu 2022 pa jih je povečal še za 66 odstotkov, na 1,5 milijona evrov. Zaradi širitve poslovanja dobiček še ni tako je bil slabih 28 tisoč evrov.

Oftalmo potrojil čisti dobiček

Podjetje Oftalmo okulistika iz Krškega v lasti oftalmologa Petra Preskarja je lani doseglo 4,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oziroma 53,4 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček so potrojili in znaša 1,4 milijona evrov. Lani je bilo to podjetje na drugem mestu med vsemi koncesionarji po znesku, ki so ga pridobili za krajšanje čakalnih vrst.

Dobri časi za slikovno diagnostiko

Medilab je lani čiste prihodke od prodaje povečal za 24 odstotkov na 8,3 milijona evrov, dobiček pa za 26 odstotkov na dobre tri milijone evrov.

MDT & T je leta 2022 prihodke povečal za 13 odstotkov, na 7,47 milijona evrov, čistega dobička je bilo skoraj dva milijona evrov.

Kirurški center Toš

Je v lasti kirurga Aljoše Toša in se ukvarja s specialistično dejavnostjo s področja travmatologije, splošne, abdominalne in žilne ter rekonstruktivne kirurgije tako za zavarovance kot tudi za samoplačnike. Čiste prihodke od prodaje so lani povečali za 35,5 odstotka na 2,3 milijona evrov, čisti dobiček pa za 83 odstotkov na 817 tisoč evrov.

Arbor Mea

Ljubljansko podjetje je v lasti kirurga in travmatologa Vladimirja Senekoviča in je specializirano predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj mišično-skeletnega sistema. Lani je prihodke povečalo za 32 odstotkov na 6,6 milijona evrov, tudi zaradi 1,1 milijona evrov prihodkov iz dodatnih storitev za krajšanje čakalnih vrst. Čisti dobiček so lani povečali za 15 odstotkov na 288 tisoč evrov.

To je lekaj podjetij iz zdravstva, ki so lani poslovali z velikim dobičkom. Podatki so povzeti po portalu Finance.