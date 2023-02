Zdravko Mastnak prodal vinsko klet

Podjetnik iz Šentruperta Franci Frelih kupuje vinsko klet Mastnak, sta potrdila tako Frelih kot Zdravko Mastnak. Finančne podrobnosti dogovora so sicer poslovna skrivnost, zato pa sta oba zelo jasna v skupni viziji prevzema.

Glavni razlog, da je Mastnak prodal dejavnost, je vizija razvoja vinske kleti. Kot je mogoče razbrati iz pogovora, se bo Mastnak zdaj še bolj posvetil razvoju blagovne znamke predvsem penečih se vin, s finančno podporo Freliha in distribucijskih poti, ki jih ima slednji z Dano in tovarno olja Gea, pa želi doseči širšo prepoznavnost.

Mastnak je poslovno pot začel kot enolog v vinski kleti Krško. Kot pravi sam, si je vso kariero prizadeval oblikovati močno širše prepoznavno regionalno blagovno znamko, in z vstopom Franca Freliha, pravi, vidi uresničitev vsaj delčka svojih sanj. Kot pravi, je od nekdaj želel, da bi se dolenjski in posavski vinarji povezali in oblikovali skupno zgodbo.

Franci Frelih je lastnik in direktor podjetja Plasta. Foto: Tomi Lombar

Lastno pot je začel leta 2005, ko je prevzel v upravljanje posestvo starih staršev Krakovo pri Sevnici. Usmeril se je v proizvodnjo penečih se vin, za katera pravi, da se povpraševanje po njih povečuje. V svoji kleti trenutno polni približno 50.000 steklenic, a lahko proizvodne zmogljivosti brez večjih prilagoditev početveri.

Franci Frelih je lastnik skupine podjetij Plasta, ki proizvajajo izdelke iz plastičnih mas. Toda pred leti je prevzel mirnsko Dano, tako da je ta ostala v lokalni lasti, pred nekaj leti je živilsko dejavnost okrepil še s tovarno olja Gea. Že več let se pojavlja tudi v zgodbah o nakupu vinskih kleti, ne zgolj na Dolenjskem in v Posavju, med drugim se je potegoval za nakup kleti Vinakoper.

Frelih pravi, da je bil posel z Mastnakom dogovorjen zelo hitro, kupnina pa ni bila ključni del dogovora. Frelihovi so sicer tudi znani dolenjski vinarji, katerih začetki segajo v 19. stoletje. Vinsko klet Frelih, ki je najbolj prepoznavna po cvičku od Fare, upravljata mati in hči, obe sta Veroniki. Mlajša je enologinja, ki je znanje pridobila tudi v Franciji. Franci rad pohvali znanje svoje nečakinje, zato je zanimivo, da še ne ve, kako bo obe kleti povezal. V pogovoru je namreč razkril, da Veronik še ni obvestil o zadnji potezi.