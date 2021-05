Zdaj je potrjeno: Počivalškovi predlagali nove turistične bone

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvuje potrdil, da bodo pred letošnjo poletno sezono predlagali nove bone, piše Delo . »Lahko potrdim, da je ministrstvo za gospodarstvo res predlagalo nove bone,« je dejal Zajc.Predlagali so tudi razširitev namena turističnih bonov v okviru interventnega zakona, kar pa pomeni, da naj bi njihovo uporabo poleg turističnih in gostinskih storitev razširili tudi na kulturo, šport in rekreacijo.Zajc o podrobnostih ni mogel govoriti, saj je interventni zakon za gostinstvo in turizem še v medresorskem usklajevanju, vlada pa bi ga lahko obravnavala že ta teden ali pa prihodnji.S predlogom za uvedbo novih turističnih bonov se morata sicer strinjati še minister za finance in vlada. Kolikšno vrednost bona naj bi prejel vsak prebivalec Slovenije, za zdaj še ni znano, omenja pa se, da naj bi bila ta vsota nižja od lanske, ki je za polnoletnega prebivalca države znašala 200 evrov, za mlajše od 18 let pa po 50 evrov, je poročalo Delo.Lani izdani boni, ki jih je še za dobrih 230 milijonov evrov, ostajajo veljavni do konca leta.