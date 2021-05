Na mizi novi predlog: vsak Slovenec bo dobil novi turistični bon

Po neuradnih informacijah Dela v predlogu interventnega zakona za turizem in gospodarstvo menda predlagajo izdajo novih bonov, ki bi jih bilo mogoče porabiti tudi za druge storitve, ne le za prenočitev z zajtrkom, poroča Delo . Vsebina predloga še ni popolnoma jasna, saj so predlogi interventnega zakona v medresorskem usklajevanju.Kolikšno vrednost bona naj bi prejel vsak prebivalec Slovenije, zdaj ni znano, piše Delo, omenja pa se, da bi bila ta vsota nižja od lanske – 200 evrov za odrasle in 50 evrov za mlajše od 18 let.Neuradno pa naj bi ostali v veljavi lanskoletni turistični boni, ki smo jih porabili le tretjino, neuporabljenih pa je ostalo še za 235 milijonov evrov.Med drugim naj bi podjetja, katerih prihodek se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za več kot desetino, prejela enkratno nadomestilo za izpad prihodka v vrednosti desetih odstotkov primanjkljaja. Prav tako naj bi država delodajalcem v gostinstvu in turizmu, ki so bili prisilno zaprti, nakazala po 500 evrov na zaposlenega za izplačilo regresa. Pomoč je predvidena tudi za industrijo srečanj, ki naj bi jim država za enoletno obdobje povrnila do 80 odstotkov stroškov prireditev, če bodo te zaradi vladnih protikoronskih ukrepov odpovedane ali pa bo udeležencev polovico manj kot sicer, še piše Delo.