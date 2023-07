Zastoji na avtocesti, kriva je prometna nesreča

Na primorski avtocesti v smeri Kopra sta zaradi prometne nesreče med Brezovico in Vrhniko zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastal je zastoj do razcepa Kozarje, pot se podaljša za približno po ure, poroča prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti je promet zaradi nesreče oviran tudi pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Kot so še zapisali na prometnoinformacijskem centru, pa zaradi opazovanja prometne nesreče zastoj med Brezovico in Vrhniko nastaja tudi v smeri Ljubljane.

Zastoji so še na cestah Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan ter Lesce-Bled.

Poziv voznikom

Na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Zrkovci je pred delovno zaporo zastoj v obe smeri. Prav tako je zaradi delovne zapore zastoj na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti je po navedbah Policijske uprave Kranj že gost promet, na vseh cestah, ki vodijo do turistično izletniških krajev, so možni zastoji.

Voznike pozivajo, da zagotovijo primerno varnostno razdaljo, prilagodijo hitrost, ob zastoju pa zagotovijo reševalni pas. Svetujejo jim tudi, naj imajo s seboj zadostno količino vode.