Žyla ubranil naslov, Lanišek in Zajc na repu deseterice

Piotr Žyla (261,8 točke) je presenetljivi zmagovalec prve moške tekme svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici. Poljak je bil namreč po prvi seriji šele 13., v finalu pa je z rekordom skakalnice (105 metrov) ubranil naslov izpred dveh let v Oberstdorfu.

Slovenca Anže Lanišek in Timi Zajc na repu deseterice

Žyla je uprizoril izjemen finalni nastop, s katerim je na veliko presenečenje ubranil naslov svetovnega prvaka na srednji skakalnici.

V finalu so nastopili vsi štirje Slovenci. Anže Lanišek (251,9 točke) in Timi Zajc (251,7), ki sta bila na vseh treningih in v poskusni seriji na tej napravi povsem pri vrhu, sta po šestem oziroma sedmem mestu po prvi seriji na koncu pristala na devetem oziroma desetem mestu.

V finalu je dober skok prikazal Lovro Kos (236,7) in z 28. napredoval na 17. mesto, Žiga Jelar (232,8) pa je v finalu s 17. nazadoval na 23. mesto.

»Prva tekma je za nami, rezultatsko se žal ni izšlo po naših željah. Škoda, ker razmere niso bile poštene za vse. Fantom nimam česa očitati, naredili so dobre skoke,« je takoj po tekmi za TV Slovenija dejal selektor Robert Hrgota.

Skupno se je po podatkih organizatorjev danes v Planici zbralo 7200 gledalcev.

V nedeljo je na sporedu še zadnja tekma na manjši skakalnici, tekma mešanih ekip. Trener Robert Hrgota je napovedal, da bosta na njej skakala najboljša dva z današnje tekme, Lanišek in Zajc, pridružili pa se jima bosta Nika Križnar in Ema Klinec.