Svetovno prvenstvo v Planici uradno odprto, slovensko zastavo vihtel Peter Prevc (VIDEO)

V središču Kranjske Gore so nocoj slovesno odprli največji letošnji športni dogodek v Sloveniji, 43. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. Dogodek se je simbolno začel ob 20.23, med več kot 130 nastopajočimi so bili tudi Laibach, Ansambel Saša Avsenika in DJ Umek.

Slovensko zastavo vihtel Peter Prevc

Zbrane so nagovorili predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Johan Elias, ki je tekmovanje tudi uradno odprl, predsednik vlade Robert Golob in predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS) in OK Planica Enzo Smrekar.

Na prireditvi so navzoči ob glasbenih ritmih DJ Umeka pozdravili nosilce nacionalnih zastav 65 sodelujočih reprezentanc, slovensko trobojnico je nesel 30-letni smučarski skakalec Peter Prevc, najstarejši v ekipi in najuspešnejši nordijski smučar pri nas v zgodovini.

»Dobrodošli na nordijsko svetovno prvenstvo 2023. Planica živi in diha z nordijskim smučanjem. Spomnim se poletov lani, ko je tukaj praznovalo 60.000 navijačev. Zdaj smo tukaj pripravljeni na več. Želimo navdušiti svet in praznovati šport,« je v svojem govoru poudaril Eliasch.

Dva tedna izjemnih športnih dogodkov

Ta je najavil dva tedna izjemnih športnih dogodkov, obenem pa se je za pripravo SP zahvalil Smučarski zvezi Slovenije, njenemu predsedniku, organizacijskemu komiteju iger, vsem prostovoljcem, pa uradnim osebam, partnerjem ter članom Fisa. Na koncu je izpostavil vlogo športnikov, ki premikajo meje in bodo zdaj blesteli v dolini pod Poncami. »Športnikom želim srečo, navijačem pa odličen čas tukaj. S temi besedami razglašam prvenstvo za odprto,« je še dejal.

Največja pričakovanja usmerjena v skakalni ekipi Triintrideset športnic in športnikov bo zastopalo slovenske barve. Največja pričakovanja so usmerjena v skakalni ekipi, ki sta to sezono osvojili vseh 22 stopničk nordijskih športnikov v treh disciplinah, ki so na programu SP. Največja upa sta tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala, Anže Lanišek in Ema Klinec. Slednja bo branila naslov s SP pred dvema letoma v Oberstdorfu. Prvi boji za skupaj 24 kompletov medalj bodo na sporedu v četrtek, 23. februarja, zastor nad tekmovanjem bo padel 5. marca.

»Dobrodošli v Sloveniji, dobrodošli v Planici, dobrodošli doma. Na to SP smo lahko upravičeno ponosni. V naslednjih dneh se bo tukaj predstavilo 1500 športnikov, še 100-krat toliko pa obiskovalcev, ki bodo v Planico prinesli fantastično vzdušje, po katerem je znana. Verjamem, da bomo poskrbeli tudi za to, da se s tekmovanj prenese glas o Sloveniji po celem svetu. Smo športen narod in na športnike smo ponosni. Zato sem vesel, da je prvenstvo v Planici,« pa je med drugim izpostavil Golob in Slovenijo označil za zeleno srce Evrope.