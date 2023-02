Ste videli, kako je Tina Gaber stala ob strani Robertu Golobu? (FOTO)

V Kranjski Gori so slovesno odprli svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki ga gosti Planica. Športnike in navijače je med drugim pozdravil predsednik slovenske vlade Robert Golob, ki je svetovno prvenstvo v Planici razglasil za največji športni dogodek v zgodovini države. Pod odrom mu je družbo delala njegova nova partnerka Tina Gaber, s katero sta bila videti sproščena in nasmejana.

Tina Gaber in Robert Golob. FOTO: Zaslonski Posnetek, Vlada