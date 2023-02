Najprej glasbeni, nato športni spektakel

Kakor zagotavljajo planiški prireditelji, je v dolini pod Poncami vse nared za današnji težko pričakovani začetek svetovnega prvenstva (SP) v nordijskem smučanju, ki bo trajalo do 5. marca. Slovenija bo tovrstno tekmovanje skakalcev, tekačev in kombinatorcev gostila prvič v zgodovini, drugače pa bo to že 43. nordijsko SP oziroma 54. po vrsti, če upoštevamo še olimpijske igre do leta 1980 v Lake Placidu, do katerih je največja zimska športna prireditev veljala tudi za svetovno prvenstvo.

V Planici bo branila naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Slovenski športni asi so doslej na tem tekmovanju osvojili 15 kolajn, od tega tri zlate, s katerimi so navdušili smučarski skakalci. Kot prvi se je na seznam dobitnikov (naj)žlahtn(ejš)ih kovin vpisal smučarski skakalec Franci Petek, zdajšnji direktor Zavoda za šport Planica, ki je februarja 1991 – takrat še pod jugoslovansko zastavo – na veliki napravi v Predazzu poletel do naslova svetovnega prvaka. Z zlato lovoriko se je 14 let pozneje na srednji skakalnici v Oberstdorfu ovenčal tudi Rok Benkovič, na isti napravi pod Senčno goro pa je predlani vso konkurenco preskočila tudi Ema Klinec.

Sodeč po letošnjih izvrstnih dosežkih bo 24-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal zaseda visoko četrto mesto, tudi na domačem snegu med našimi najbolj vročimi železi. Najboljše skakalke se bodo sicer prvič na planiškem SP med seboj za odličja pomerile že v četrtek, ko se bo ob 17. uri, torej po koncu odločilnih bojev v tekaškem sprintu, v katerem bodo oči slovenskih navijačev najbolj uprte v Evo Urevc, začela posamična preizkušnja na 100-metrski napravi.

Franci Petek se je v zgodovino vpisal kot prvi slovenski svetovni prvak v smučarskih skokih. FOTO: Črt Piksi

Ker ima Ema Klinec kot branilka naslova svetovne prvakinje že zagotovljeno udeležbo v jutrišnjih kvalifikacijah, se bodo lahko za za nastop na tekmi potegovale še preostale štiri naše orlice: Katra Komar, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič, skupaj torej pet. Zaradi tega se bodo lahko nekoliko mirneje lotile današnjega edinega in zatorej toliko pomembnejšega uradnega treninga (zaradi gripe ga bo izpustila Križnarjeva), pod manjšim pritiskom kot sicer bo verjetno tudi glavni trener slovenske vrste Zoran Zupančič, saj mu za uvod (še) ne bo treba razmišljati o tem, katero varovanko bo poslal med gledalke.

Peter Prevc bo na slovesnem odprtju nosil slovensko zastavo. FOTO: Leon Vidic

Zastavo bo nosil Peter Prevc

Spektakularno bo po besedah prirediteljev že na drevišnjem slavnostnem odprtju ob 20.23 na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori. Člani skupine Laibach bodo zaigrali skladbo, ki temelji na stari slovenski narodni pesmi Oj, Triglav, moj dom. Priredili in posodobili so jo v sodelovanju s producentskim in aranžerskim dvojcem Boris Benko-Primož Hladnik iz zasedbe Silence, k sodelovanju pa so povabili še pevko Severo Gjurin, pevca skupine Siddharta Tomija Megliča, citrarko Ireno Anžič, tolkalko Petro Vidmar, člane Zbora Slovenske filharmonije in pihalno-trobilsko sekcijo Simfoničnega orkestra RTV Slovenije. Na uvodni slovesnosti bo hladno ozračje ogreval tudi Ansambel Saša Avsenika, ob glasbenih ritmih DJ Umeka pa bodo gledalci pozdravili nosilce zastav vseh sodelujočih reprezentanc iz 65 držav. Slovensko trobojnico bo nosil skakalni šampion Peter Prevc.

Laibach bodo zaigrali skladbo, ki temelji na stari slovenski narodni pesmi Oj, Triglav, moj dom. FOTO: Jože Suhadolnik

Na odru se bo predstavilo več kot 130 nastopajočih, navzoče pa bodo nagovorili Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske zveze (FIS), slovenski premier Robert Golob in Enzo Smrekar, prvi mož Smučarske zveze Slovenije in prireditvenega odbora Planica 2023.