Prebivalci v Baški grapi na varnem, tudi evakuirani prebivalci iz doline Bistričice se že lahko vrnejo domov (FOTO + VIDEO)

V zadnjih 12 urah je največ padavin padlo na Voglu – 162 litrov na kvadratni meter, več kot 100 litrov jih je padlo še na Otlici, Kaninu, v Zadlogu, Idriji in v Logarski dolini. Najmanj jih je zaenkrat padlo na skrajnem severovzhodnem in jugovzhodnem delu države, je sporočila Agencija RS za okolje (Arso).

V zadnjih urah so se močnejše nevihte začele prožiti v severozahodnem delu države: »Izmerili smo tudi nekaj močnejših nalivov. V zadnji uri smo na postaji Zgornja Sorica izmerili 39 litrov na kvadratni meter padavin.«

Radarska slika padavin:

Sireno na Ljubnem, Solčava ostala brez treh mostov

Po državi se prožijo sirene, ki opozarjajo prebivalce na prihajajočo nevarnost. Zgodaj zjutraj smo poročali o njih z obale, tuljenje so slišali v Piranu, Izoli in Kopru, zdaj pa so jih preventivno, da bodo ljudje pozorni na poplave in plazove, prižgali še v Zgornji Savinjski dolini, natančneje, na Ljubnem.

Prizori iz Baške grape. FOTO: Aljaž Leban/regijski štab CZ za severno Primorsko

Delova dopisnica Špela Kuralt je prenesla sporočilo župana Ljubnega Franja Naraločnika: »Naši gasilci so v akciji, ljudi opozarjajo, naj vse umaknejo stran od vodotokov in poskrbijo za svojo varnost. Imamo nekaj manjših usadov, a ni najhujše.« Trenutno na Ljubnem zelo dežuje, Naraločnik upa, da bo čim prej nehalo. Nekaj vode se je že razlilo v zgornjem toku Ljubnice: »Na tem delu še ni bilo dobro očiščeno.« Ljubnica je sicer avgusta v Rastkah pustila pravo razdejanje.

Solčavska županja Katarina Prelesnik je povedala, da dež počasi pojenja in da ni veliko manjkalo do nove katastrofe. Kljub temu je odneslo tri začasne poti oziroma mostove, tako da imajo tri hiše odrezane od sveta. Upajo, da bo dež dokončno čim prej ponehal in da lahko začnejo urejati dostope.

Voda dere z vseh strani, poteka evakuacija

Zaradi obilnih padavin v zadnjih urah na Severnem Primorskem so v Baški grapi razglasili izredne razmere. V Grahovem ob Bači so sprožili sirene za splošno nevarnost, saj voda dere z vseh strani, je poročala STA. Cesta od Kneže do Podbrda je zaprta, tam so se sprožili številni zemeljski plazovi, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko.

Prebivalci ogroženih območij v Baški grapi so na varnem, a razmere so še vedno zahtevne, zato pristojne službe ljudi pozivajo, naj po nepotrebnem ne zapuščajo domov. Voda se hitro umika v struge, a grozijo plazovi, nekaj je še aktivnih v Podbrdu, je popoldne povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj. Zaradi poplavljanja praktično vseh vodotokov na območju so morali danes evakuirati 15 prebivalcev vasi Koritnica in Klavže. Vencelj je povedal, da je več objektov huje poškodovanih, do Podbrda pa je trenutno možen dostop le z gorenjske strani ali po železnici. Čeprav se razmere umirjajo, Vencelj opozarja, da je tveganje zaradi razmočenega terena, zato prebivalce poziva, naj ne zapuščajo domov po nepotrebnem vsaj še dan ali dva, da se razmere nekoliko umirijo. Na terenu so vse razpoložljive službe, med drugim 100 gasilcev.

S plazovi in meteornimi vodami imajo veliko preglavic tudi v Kanalu. Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da sta meteorna voda in narasel potok zalila več stanovanjskih objektov, prostore otroškega vrtca in trgovine v Kanalu, prostore osnovne šole v Desklah. V naselju Krstenice se je sprožil zemeljski plaz. Zaradi hudourniških nanosov na ceste je bila delno neprevozna cesta Avšje - Seniški breg in zaprta cesta Plave - Ložice.

S CZ Severne Primorske so sporočili, da je tudi reka Soča izjemno visoka.

Evakuirali prebivalce iz doline Bistričice, ki pa se že lahko vrnejo domov

Tudi na Kamniškem je obilno deževje povzročilo nekaj težav, najbolj ogrožene prebivalce vasi Klemenčevo in Bistričica pa so zaradi domnevne aktivnosti plazu Blate opoldne preventivno evakuirali. Po pregledu plazu so ugotovili, da plaz ni spremenil svoje oblike, zato se evakuirani lahko vrnejo domov, je za STA dejal vodja intervencije Jože Oblak.

Oblak je pojasnil, da gre za starejši plaz, a so ga zaradi napovedanega neurja nadzorovali. Ker so se dopoldne v vodotoku Bistričice pojavili mulj, skale, listje in les, so preventivno evakuirali najbolj ogrožene prebivalce.

Ugotovili so, da je plaz v nespremenjenem stanju oziroma da je v isti fazi delovanja, ampak da je vodotok, ki plaz obliva spremenil tok in s tem povzročil naplavine. Ljudje se zato lahko vrnejo domov. Člani civilne zaščite pa bodo preventivne ukrepe izvajali še naprej, torej pregledovali plaz v zgornjem in spodnjem delu.

Evakuirali so 107 prebivalcev iz 44 objektov, nastanili pa so jih v osnovni šoli Stranje, nekateri pa so odšli k sorodnikom.

O močnem neurju poročajo tudi iz Občine Ajdovščine. »Padavinska voda je zalila stanovanjski objekt v naselju Selo, Col, Šmarjah in Gaberjah. Posledice neurja odpravljajo delavci cestnega podjetja in prostovoljni gasilci PGD Ajdovščina, Col, Selo in Šmarje.«

Največ težav na območju Bohinja in Železnikov

Na Gorenjskem je nočno in dopoldansko močno deževje največ težav povzročilo na območju Bohinja in Železnikov. V Železnikih je bregove prestopila Selška Sora, vodotoki pa so poplavljali tudi v Bohinjski Bistrici. Zaradi poplav je bilo zaprtih več cest, zalilo je tudi nekatere objekte. Težave so povzročali tudi plazovi. Medtem ko je noč na Gorenjskem minila relativno mirno, pa so dopoldan obilne padavine zlasti na območju Sorice in Podbrda povzročile precej težav ne le na primorski, temveč tudi na gorenjski strani Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja.

V Selški dolini je na več mestih prestopila bregove Selška Sora. Poplavilo je več mostov in cest, nekatere ceste pa so zasuli zemeljski plazovi. Zaprte so bile ceste proti Zalemu logu pod Sušo, proti Smolevi, pa tudi v soteski proti Škofji Loki. Zaprta zaenkrat ostaja še cesta Davča-Zali log.

Kot je povedal poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Matjaž Podrekar, je bilo poleg cest zalitih tudi nekaj objektov, zlasti kleti. Voda je obkrožila tudi objekt podjetja Lotrič Meroslovje v Selcih, kjer sicer večje nevarnosti ni bilo, so pa vseeno začasno iz prostorov evakuirali zaposlene. Zaradi nevarnih razmer na cestah pa so preventivno dlje časa v šoli v Železnikih zadržali otroke.

Za Železnike, ki jim je avgustovska ujma prizanesla, so bile to največje letošnje poplave. Kot je povedal župan Marko Gasser, so bili protipoplavni ukrepi, ki se v občini gradijo po katastrofalnih poplavah leta 2007, večinoma učinkoviti. Manjša učinkovitost pa se je pokazala na območju Češnjice, kjer je voda poplavljala objekte, zato bo morda na tem mestu treba najti optimalnejše rešitve.

Gasilci so imeli precej dela s prečrpavanjem vode tudi na območju Bohinja, zlasti Bohinjske Bistrice. Kot je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek, je bregove prestopilo več potokov. Voda je tekla po cestah in zalila nekaj objektov, zlasti kleti in garaže. Težave so imeli tudi s fekalno kanalizacijo.

Kar nekaj težav je neurje povzročilo tudi v Zgornji Bohinjski dolini, kjer je bil problematičen predvsem veter, ki je odkrival strehe, zlasti v Srednji vasi. Poročajo o tem, da je veter odkril streho na sedmih objektih, posredovali pa so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

Gasilci, delavci cestnih podjetij in ekipe z mehanizacijo so se, ne le v Železnikih in v Bohinju temveč tudi drugod po Gorenjskem, ukvarjali predvsem s prečrpavanjem vode, preusmerjanjem toka, čiščenjem cest in odstranjevanjem plazov ter podrtih dreves.

O več intervencijah poročajo tudi iz Škofje Loke

Voda je ponekod prestopila bregove, nekatere ceste niso bile prevozne, trenutno pa ostaja zaprt le še podvoz v Bodovljah. Ob eni izmed hiš se je sprožil dodaten plaz, podtalnica pa je zalila nekaj kleti, so povzeli na Občini Škofja Loka, kjer so veseli, da posledice deževja tokrat niso bile tako hude kot v začetku avgusta.

O posameznih intervencijah zaradi močnega dežja in vetra poročajo tudi iz večine ostalih gorenjskih občin. Na Jesenicah pa so jih zaskrbeli predvsem morebitni premiki plazov nad Koroško Belo. Civilna zaščita si je stanje na terenu ogledala, dnevno poročilo Geološkega zavoda Slovenije pa ji priporoča nadaljnje spremljanje dogajanja na terenu.

V jutranjih urah je območje občine Kobarid zajelo neurje z močnim nalivom. Delavci režijskega obrata občine Kobarid so odstranili dve podrti drevesi, ki sta zaprli cesti med Ladro in Kamnim in med Starim Selom in Potoki. Gasilci PGD Kobarid so iz občinske stavbe prečrpali meteorno vodo.

Neurje ni obšlo niti Občine Tolmin

Zaledna padavinska voda je zalila več stanovanjskih objektov, največjo težavo pa so povzročali veliki hudourniški nanosi zemljine in zemeljski usadi na cestišča, zaradi katerih so nekatere ceste zaprte. Zaradi podora več sto kubičnih metrov zemljine in kamenja je popolnoma zaprta tudi regionalna cesta Nova Gorica - Tolmin med Ušnikom in Doblarjem. Podor bodo s strojno mehanizacijo predvidoma danes tokom dneva odstranili delavci cestnega podjetja, poroča uprava za zaščito in reševanje.

