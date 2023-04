Zaradi nakupa naprav MR odletel Mekicar, 40-milijonski posel ustavljen

Zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev so ustavili skoraj 40-milijonski nakup aparatur za magnetno resonanco, poroča portal 24 ur. Smiljan Mekicar, ki je vodil projekt, je že prejel odpoved delovnega razmerja. Kot piše omenjeni portal, neuradno zaradi več kršitev pogodbe, menda pa je grozil tudi zaposlenim. Protikorupcijska komisija in Policija zoper njega vodita preiskavo zaradi suma korupcije in poskusa kaznivega dejanja. Mekicar obtožbe zanika.

Lani jeseni so začeli postopke za nakup 16 naprav za magnetno resonanco za 13 javnih zdravstvenih ustanov. Postopek je nadzorovala skupina radiologov, ki jih je vodil Mekicar. Direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder je povedal, da se je izkazalo, da je bil cel razpis napisan zgolj za enega ponudnika. Zahteve naj bi bile celo prepisane iz kataloga ponudnika Siemens. Zaradi suma, da so bili pogoji prirejeni, so nakup ustavili.

Avtorja teh diskriminatornih pogojev še niso odkrili, poroča 24 ur. Mekicar naj bi stvari samo koordiniral, s specifikacijami naj ne bi imel nič, mu je v bran stopil predstojnik kliničnega inštituta za radiologijo UKC LJ Dimitrij Kuhelj, ki trdi, da so bili pogoji oziroma zahteve pripravljene na osnovi potreb pacientov, ne pa favoriziranja enega ponudnika.