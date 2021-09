Zaradi dogajanja na RTV Slovenija vložil tožbo

Namestnik predsednika nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS)je vložil tožbo na ugotovitev ničnosti sklepov nadzornega sveta RTVS. Vodstvo RTVS meni, da so sklepi seje nadzornega sveta s 25. avgusta neveljavni. Kljub temu bo vodstvo za nadzorni svet pripravilo ustrezna poročila, so sporočili z RTVS.Vodstvo RTVS je že pred časom na zahtevo namestnika predsednika nadzornega sveta pridobilo zunanje neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti sklica seje, ki je potekala dne 25. avgusta 2021. Generalni direktor RTVSin namestnik predsednika nadzornega sveta Borut Rončević, ki je svet vodil od aprilskega odhoda Graha Whatmougha s čela nadzornega sveta na čelo RTVS, pa sta po seji ocenila, da je bila ta nezakonita, sklepi pa neveljavni. Sejo so namreč sklicali štirje svetniki, medtem ko jo je za drug datum že prej sklical Rončević. Ta je na Twitterju navedel, da bo seja 29. septembra. Pri tem sta se Grah Whatmough in Rončević sklicevala na mnenje odvetniške družbe Čeferin.»Kljub jasnemu pravnemu mnenju in pisnemu nasprotovanju nekaterih članov nadzornega sveta RTVS, ki jih je vodstvo prejelo v vednost, se je šest članov nadaljevanja seje dne 25. avgusta 2021 udeležilo,« v sporočilu za javnost navaja RTVS. Omenjeni člani so v nadaljevanju opravili volitve predsednika nadzornega sveta in pod točko razno brez prisotnosti vodstva zavoda ter po prepričanju RTVS brez kakršnekoli podlage v dnevnem redu ali gradivih sprejelo številne sklepe, ki generalnemu direktorju nalagajo podrobno poročanje o izvedenih in načrtovanih ukrepih.V pravnem mnenju, ki so ga pripravili v odvetniški družbi Ferfolja, Ljubič, Bauk, pa piše, da je Rončević sejo, ki so jo zahtevali štirje člani nadzornega sveta, sklical za čez 49 dni in s tem ni sledil njihovi zahtevi po takojšnem sklicu seje. Tako so svetniki pravilno presodili, da je nastopila situacija, ki jo predvideva poslovnik nadzornega sveta, ki pravi, da če njihova zahteva ni sprejeta v roku enega tedna, lahko ti predlagatelji sami skličejo sejo in predlagajo dnevni red. Tako je bil sklic seje v celoti skladen s poslovnikom, še navaja pravno mnenje, ki ga je pridobila STA.»Uresničitev teh sklepov bi nedvomno otežila pravočasno pripravo programsko-produkcijskega in finančnega načrta za prihodnje leto ter zamaknila izvajanje ukrepov za nujno stabilizacijo poslovanja javnega zavoda,« navaja RTVS. Kljub navedenemu bo vodstvo RTVS, v luči izjav člana nadzornega sveta, da so sprejeti sklepi "nujni za izvajanje nadzorniške funkcije" za nadzorni svet pripravilo ustrezna poročila ter jih posredovalo programskemu svetu RTVS in javnosti, so še sporočili z RTVS.