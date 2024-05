Komentar Mateja Lahovnika: Plačna pogajanja

Vlada in sindikati javnega sektorja se že od lani pogajajo o novi plačni reformi, prejšnji teden pa je usekala novica, da namerava vlada predlagati 40 odstotkov višje plače za direktorje v javnem sektorju, poslance in ministre. Te funkcionarske plače sicer niso del pogajanj, bodo pa gotovo na pogajanja močno vplivale, saj bodo tudi ostalim v javnem sektorju dvignile pričakovanja. Po sedanjih predvidevanjih bi reforma plačnega sistema stala dodatne 1,3 milijarde evrov, dejanski znesek pa je odvisen od rezultata pogajanj in od časovnice dviga plač.

Vlada se mora zavedati, da pri plačah, pokojninah in drugih prejemkih še zdaleč niso pomembni samo absolutni zneski, ampak relativne primerjave, saj ljudje prejemke primerjajo med sabo. To pa pomeni, da bo visok dvig plač funkcionarjem sporočilo vsem drugim skupinam, da je denarja dovolj in da bo vlada oslabila svoj položaj pri pogajanjih s preostalimi skupinami.

Dvig plač tudi ne bi smel temeljiti na principu, da se morajo vse plače povišati, ampak bi morali upoštevati razmere na trgu dela. V nekaterih delih javnega sektorja, kot sta zdravstvo in nega, je povpraševanje po kadrih veliko večje od ponudbe. Ti kadri so zelo iskani tudi v drugih državah EU, Avstrija, Nemčija ali Italija pa niso daleč. Veliko slovenskih zdravnikov, sester in drugih delavcev v zdravstveni negi že sedaj dela v Avstriji.

Po drugi strani pa imamo v nekaterih drugih dejavnostih kadrov za izvoz, ker je ponudba precej višja od povpraševanja po njih. Če bo vlada pri plačni reformi zanemarila ponudbo in povpraševanje na trgu dela in plače dvignila vsem enako, bo edini rezultat dražji javni sektor, kadrov pa bo v kritičnih dejavnostih še naprej primanjkovalo.

Dodaten problem je, da se že več mesecev pogovarjamo, koliko višje morajo biti plače, ne pa, kako učinkoviti so posamezni deli javnega sektorja in kako se da izboljšati kakovost javnih storitev. Še vedno imamo rekordne čakalne dobe v zdravstvu, dolgotrajne in nepredvidljive sodne postopke, da o dolgotrajnih umestitvah objektov v prostor, gradbenih in delovnih dovoljenjih sploh ne govorimo.