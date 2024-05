Izraelska evrovizijska predstavnica se bo pridružila njihovi vojski

Dvajsetletna pevka Eden Golan je imela letos najtežjo nalogo na švedskem evrovizijskem odru. Ker EBU ni izločil Izraela iz tekmovanja, so številni gledalci njihovi predstavnici žvižgali in ob njenem petju kričali slogane v podporo Palestini. Med finalom so aretirali kar nekaj protestnikov, med njimi tudi znano okoljsko aktivistko Greto Thunberg.

Mladenka iz Izraela, katere starši so rojeni v Sovjteski zvezi, je za tuje medije povedala, da je ponosna, da zastopa njeno državo, še posebej letos. To stališče je zbudilo še več neodobravanja do nje. Za izraelski časopis Israel Hayom pa je povedala, da se namerava po vrnitvi iz Švedske pridružiti izraelski vojski.

V Izraelu je služenje vojaškega roka sicer obvezno tako za moške kot za ženske in traja dve oziroma eno leto. Golen ima menda vojaščino za svojo misijo.