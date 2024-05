Ko že misliš, da si videl vse ... Poglejte, kakšno stanovanje oddajajo za 590 evrov mesečno (FOTO)

Nepremičninski trg v naši državi že leta povzroča skrbi in krati spanec številnim mladim in manj mladim Slovencem. Cene prodaje stanovanj in hiš so šle v nebo, z normalno službo so vsaj v slovenskih mestih nedosegljive.

Podobno se dogaja z najemninami, v le nekaj letih so se skoraj podvojile. Tokrat smo opazili oglas za 2-sobno stanovanje v velikosti 43 kvadratnih metrov v Ljubljani, ki ga želijo oddati za najemnino 590 evrov mesečno.

Ko pa smo pogledali fotografije stanovanja, smo bili šokirani, v kakšnem stanju je bivališče. Ne samo da ni vredno zahtevane najemnine, lastnika bi moralo biti vsaj malo sram, da takšno stanovanje sploh oddaja. Stanovanje je natlačeno z vsem mogočim in strašno neurejeno. V opisu oglasa sicer piše, da bodo pritlično stanovanje izpraznili, delno opremljena bo ostala le kuhinja.

Stanovanju pripada klet, ogrevanje je na elektriko. Presodite sami, kaj si mislite o takem najemodajalcu. Mi bomo ob tem zapisali le še to: pohlep ne pozna meja.