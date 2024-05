Poročil se je Cene Prevc, poglejte si ti poročno fotografijo (FOTO)

Pred tremi tedni je govorice, da se bo drugi najstarejši izmed bratov Prevc, sprožil najbolj medijsko izpostavljen župnik pri nas, Martin Golob.

Nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc je danes svojo dolgoletno ljubezen, Julijo Patricijo Novak, popeljal do oltarja v čudoviti slovenski cerkvi, obdajali so ju najbližji prijatelji in družina. Med povabljenimi ni manjkalo niti znanih obrazov.

Novopečeni ženin je za 24ur.com še razkril, da se je cerkveni del poroke odvil v Lešah, medtem ko sta imela civilno poroko v skednju. Lepa nevesta je na poročni dan doživela tudi prav posebno presenečenje, na poroki ji je namreč zapela Maja Keuc, ki jo Julija zelo občuduje.