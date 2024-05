Na Evroviziji se je rodila nova ljubezen! Preverite, kdo je skupaj

Letošnja Evrovizija res ni bila dolgočasna. Od protestov do izključitev, pa sloganov za mir in tihotapljenja zastav na prizorišče. Vse to in več se je dogajalo na švedskem prizorišču za izbor pesmi Evrovizije.

Daleč od oči javnosti pa se je med dvema mladenkama dogajalo nekaj povsem drugega. Kot poročajo tuji mediji, se je med njima rojevala ljubezen. Našli sta se predstavnici San marina, Kat Almagro, inAiko, predstavnica Češke.

Predstavnica San Marina, Kat Almagro, pevka skupine Megara, je na družbenih omrežjih delila zanimive fotografije v družbi Aiko in ob nijh zapisala: »Nemo je osvojil mikrofon, jaz pa sem osvojila najboljše na Evroviziji«. Ob zapis je prilepila še tri srčke.

Tako tudi na tokratnem izboru ni bilo samo slabo. Rodilo se je tudi nekaj lepega.