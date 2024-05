Kako ga je pihnil Borut Pahor: »Pošteno sem se osmešil«

Vajeni smo že, da nas nekdanji predsednik Borut Pahor razvaja z zgodbami iz svojega življenja, ki jih deli na družbenih omrežjih. Tokrat je presenetil s smešno zgodbo o svoji napaki.

Kot je zapisal na enem izmed družbenih omrežij, se je udeležil teka po poti PST okoli Ljubljane, ki je potekala ta konec tedna. Med tekom pa ga je nekdo prosil za fotografijo. »Ko sem tekel, me je ustavila družina z otroki in me prosila za fotko. Jaz se postavim zraven, oni me čudno gledajo. Ja ja, jaz sem tisti, si mislim, dajte fotko naredit, da tečem naprej. No, potem se nič ne zgodi, dam slušalke dol in razumem, da so pravzaprav čakali na nekoga, ki bi jih fotkal. Hm, nerodno, jih fotkam in izginem ...«

Pošteno smo se nasmejali na njegov račun in mu zato ob tej priliki nekoliko polaskajmo z znanim citatom o opisani tematiki: »Le inteligentni ljudje se šalijo na svoj račun, zakompleksani izključno na tujega.«