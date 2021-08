Na RTV spet nesklepčni, usoda direktorice že znana

Tudi za danes sklicane seje programskega sveta RTVS, na kateri naj bi razpravljali o razrešitvi direktorice TVS, zaradi nesklepčnosti niso izpeljali. Seje s tem dnevnim redom ne bodo več ponavljali, tudi sicer pa odločitev svetnikov ne bi imela teže, saj je generalni direktor RTVSGorščakovo že razrešil.Izredne seja programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), na dnevnem redu katere je bil tudi predlog za soglasje k razrešitvi direktorice TVS Natalije Gorščak, se je udeležilo 14 svetnikov, eden premalo za zagotovitev sklepčnosti.Predsednik programskega svetaje današnjo sejo sklical po tistem, ko je bila izredna seja z istim dnevnim redom nesklepčna že 16. avgusta. Tedaj bi morali programski svetniki sprejeti odgovor na na predlog generalnega direktorja javnega zavoda Graha Whatmougha za soglasje k razrešitvi direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak.Ker programski svet o soglasju za razrešitev ni odločil, je imel Grah Whatmough proste roke pri odločitvi o razrešitvi direktorice TVS. Generalni direktor lahko namreč v skladu z zakonom o RTV Slovenija v primeru, ko programski svet ne sprejme odločitve v zvezi s soglasjem k razrešitvi direktorja televizije v 15 dneh po prejetem predlogu, dokončno odloči brez soglasja programskega sveta. To je Grah Whatmough storil 20. avgusta.Kljub temu je bila za danes sklicana seja z isto vsebino, saj to zahteva poslovnik programskega sveta RTVS. A tudi če bi bila seja sklepčna, morebitna odločitev svetnikov glede razrešitve direktorice TVS ne bi bila pravno veljavna. Bi pa s tem po Baškovičevih besedah izrazili svojo voljo.Grah Whatmough je sicer Gorščakovi očital, da ni spoštovala statuta RTVS, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca za prekoračitev porabe dodeljenih sredstev. Ob opozorilih ob zgodovinsko najnižjih gledanostih TV programov ni ukrepala, prav tako pa ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija, je navedel v predlogu.Gorščakova je po prejemu sklepa o njeni razrešitvi v pisnem sporočilu pojasnila, da namerava s pravnimi sredstvi dokazati, da je delala dobro, v skladu s predpisi in veljavno zakonodajo.Naslednja seja programskega sveta RTVS bo 27. septembra, na njej pa bi lahko obravnavali tudi morebitne uradno sprožene postopke v tej zadevi.