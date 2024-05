Spustite vse, ki ne vibrirajo z vami

Ne spustite jih zaradi vzvišenosti ali ponosa. Še naprej jih boste ljubili, vendar z drugačnim pogledom nanje, z druge ravni razumevanja in zavedanja, pravijo guruji. To je najtežje, kar boste morali narediti v življenju, a tudi najpomembnejše: nehajte se navezovati na tiste, ki ne vibrirajo več z vami.

Instinkt vam sicer govori, da storite vse, kar je v vaši moči, da ugajate vsem, ki jim lahko, tu pa nastopijo tisti, ki vam bodo kradli čas in energijo. V resnici niste tu za vsakogar in vsi niso za vas. Zato je tako posebno, ko najdete nekaj ljudi, s katerimi gojite pristno prijateljstvo, ljubezen ali razmerje: vedeli boste, kako dragoceno je. Toda najdragocenejša in najpomembnejša v življenju je vaša energija. Ni vaš čas tisti, ki je omejen, ampak vaša energija. Kar dajete vsak dan, je tisto, kar bo ustvarilo več in več istega v vašem življenju. Tisto, čemur namenite čas, bo opredelilo vaš obstoj. Ko se tega zavedate, boste začeli razumeti, zakaj ste tesnobni, ko preživljate čas z ljudmi, ki vas ne bogatijo, v službi ali krajih, ki vam ne ustrezajo.

Začeli se boste zavedati, da je najpomembnejše, kar lahko naredite zase in za vse, ki jih srečate, da zaščitite svojo energijo bolj kot kar koli drugega.