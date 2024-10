»Z novim sistemom financiranja bodo velike težave. Pravila namreč nalagajo višjo kakovost zalivk, vendar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne sledi temu s plačilom. Bojim se, da bodo mnogi izvajalci prisiljeni začeti razmišljati drugače, verjetno tudi vračati koncesije, kar pa bo privedlo do tega, da bodo predvsem kritične skupine ljudi, kot so upokojenci in brezposelni, morali plačevati samoplačniško storitev.« Tako ob začetku veljave novih pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki postopoma odpravljajo uporabo amalgamskih zalivk ali plomb in prehajajo k uporabi belih, op...