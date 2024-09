Zaradi albanskih prvošolčkov grozili s protestom v Kranju. To pravi ravnateljica OŠ Predoslje

V Kranju se že nekaj let soočajo s povečanim priseljevanjem tujcev, predvsem s Kosova in iz Albanije. To se seveda odraža tudi v šolskem sistemu oziroma vpisu v šole. Celo tako daleč je šlo, da so za prvi šolski dan napovedovali protest pred eno od osnovnih šol na Gorenjskem. Gre za OŠ Predoslje Kranj od koder so se nam oglasili ogorčeni starši in glede letošnjega vpisa učencev zapisali: »En teden pred pričetkom šole so spoznali, da je vpisanih preveč otrok in sedaj so razbili dva razreda v tri. Posledično so razbili dva razreda, v katerih so otroci postali prijatelji,«. Ker naj bi bila večina teh na novo vpisanih otrok albanske narodnosti, so celo napovedali protest na prvi šolski dan.

»Na šoli nismo imeli nobenega protesta«

Seveda smo preverili, ali so svojo napoved uresničili. Odgovor ravnateljice OŠ Predoslje Kranj Janje Sršen je bil kratek in jasen: »Na šoli nismo imeli nobenega protesta,«.