Zapora dela Linhartove ceste v Ljubljani podaljšana do 10. novembra

Na Linhartovi cesti v Ljubljani bo zaradi celovite prenove od 9. ure danes do najpozneje 30. septembra do polnoči za ves promet zaprto križišče s Topniško ulico. Zapora odseka Linhartove ceste med Topniško in Matjaževo ulico pa je zdaj predvidena še od 30. septembra do 10. novembra, je sporočila Mestna občina Ljubljana (Mol).

Nazadnje je bilo predvideno, da bo Linhartova cesta na odseku med Topniško in Matjaževo ulico, vključno z vzhodnim delom križišča Topniške in Linhartove ceste, zaprta do danes.

Prenova že od lani

Dela za celovito prenovo Linhartove ceste so se začela oktobra lani, potekajo po odsekih oz. fazah od križišča z Dunajsko cesto do krožišča Žale. Ob tem bo prenovljena tudi ostala infrastruktura in oprema, ozelenitev bo pomlajena, zasajena bodo tudi dodatna drevesa.

Prenova dela Linhartove ceste med Matjaževo ulico in krožiščem Žale bo po načrtih potekala prihodnje leto. V nadaljevanju je predvidena tudi prenova krožnega križišča pri Žalah, ki bo postalo t. i. turbo krožišče.