Zaplet že na začetku interpelacije, minister Poklukar »v tem trenutku glasov podpore iz SD nima«

Današnja obravnava interpelacije o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v Državnem zboru (DZ) se bo začela z nekaj zamude zaradi tehničnih težav. Ob glasovanju o dnevnem redu se je namreč izkazalo, da glasovalne naprave ne delujejo.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sejo najprej prekinila za 15 minut, a tudi v nadaljevanju sporočila, da so težave resne, da tudi merjenje časa ne deluje, zato je sejo prekinila do 14. ure.

Sejo so sicer začeli z minuto molka za žrtev nesreče v Premogovniku Velenje in pokojnega nekdanjega poslanca Silvena Majheniča.

Verjame, da jih bo prepričal

Že pred začetkom seje pa je minister Poklukar v izjavi za medije znova poudaril, da verjame, da bo s pojasnili oziroma argumenti prepričal poslance. Prisluhnili mu bodo tudi v SD, kjer pa za zdaj napovedujejo, da bodo pri glasovanju vzdržani.

»Verjamemo, da bo minister na seji odgovoril na vsa vprašanja koalicije in opozicije. V tem trenutku glasov podpore iz SD nima, verjamemo pa, da si bo skozi sejo prizadeval, da kakšnega od glasov dobi,« je v izjavi novinarjem dejal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. Napoveduje, da bodo poslanci SD ravnali enotno.

Poslanka opozicijske NSi Vida Čadonič Špelič je medtem v izjavi pred sejo vztrajala pri očitkih ministru, se pa boji, da bodo na koncu prevladali politični argumenti.

Razrešitve ni pričakovati

Interpelacijo o delu in odgovornosti notranjega ministra so pripravili v NSi, ob novembrski vložitvi pa je poleg poslancev NSi podpise prispevalo tudi 24 poslancev SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh.

Ministru med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je prejšnji teden odstopil s položaja. Med očitki so prav tako nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.

Ministrove razrešitve ni pričakovati, zato bi bilo namreč v DZ potrebnih 46 glasov, predlagatelji interpelacije pa imajo skupaj zagotovljenih 35 podpisov. Poslanci bodo imeli za obravnavo interpelacije na voljo 13 ur in 25 minut.