Vodja poslanske skupine NSi neposreden: v Poklukarjevih ravnanjih vidi »iskanje grešnih kozlov«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki ga v kratkem čaka tudi interpelacija, trenutno »nima neomajne podpore« koalicijske stranke Levica, razjasnitev nekaterih okoliščin, zlasti glede nepravilnosti na centru za varovanje in zaščito, pričakujejo tudi v SD in Svobodi. Medtem NSi meni, da bi moral Poklukar prevzeti odgovornost.

Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je v današnji izjavi za medije ob robu seje DZ dejal, da so očitki glede delovanja centra za varovanje in zaščito »zagotovo resni«, terjajo pa resen in temeljit pogovor znotraj ministrstva za notranje zadeve, pa tudi v koaliciji.

Boštjan Poklukar FOTO: Leon Vidic, Delo

Po njegovi oceni so bremena Poklukarja težja od bremen nekdanje ministrice za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. »Resno je treba premisliti o tem, ali je treba potegniti politično odgovornost«.

Na vprašanje, ali bi torej moral Poklukar odstopiti, pa odgovarja: »Zagotovo ta trenutek ne morem reči, da ima našo neomajno podporo,« je dejal.

»Iskanje grešnih kozlov«

»Da je vprašanj več, kot ima minister odgovorov,« meni tudi vodja poslancev SD Jani Prednik, ki napoveduje, da se bodo o tem še pogovorili tako v poslanski skupini kot z ministrom.

Si pa v SD želijo, da se »zgodba okoli policije v povezavi z bivšo ministrico, trenutnim ministrom in predsednikom vlade čim prej razreši«. Spomnil je, da so se v SD zavzeli za ponovitev razpisa za generalnega direktorja policije.

Tudi poslanec Svobode Lenart Žavbi napoveduje, da se bodo z ministrom Poklukarjem pogovorili, najbrž po novem letu. Ob nepravilnostih na centru za varovanje in zaščito pa opozarja, da so se znašli v kontradiktornosti, ko se od ministra, torej politika, zahteva, da uredi stanje v policiji, na drugi strani pa se poseganje v policijo prepoznava kot problem.

Medtem pa je bil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj bistveno bolj neposreden. V Poklukarjevih ravnanjih vidi »poskus ohranjanja svojega položaja, prelaganje odgovornosti in iskanje grešnih kozlov«. V NSi vidijo tako v aktualnem dogajanju samo potrditve navedb iz interpelacije, ki so jo spisali zoper Poklukarja. »Vsak dan, ko čaka, da prevzame odgovornost, spravlja v težave številne operativne predane policiste in policiste,« še meni Cigler Kralj.

Pristojni so danes umaknili stopnjo tajnosti s poročila o nadzoru dela v Centru za varovanje in zaščito. Ugotovili so številne nepravilnosti v delu centra, tudi odtekanje informacij zlasti s sestankov vodstva centra in nepravilno poročanje policistov o opravljenem delu. Poklukar pa je danes znova zagotovil, da ne misli odstopiti in da bo vse pojasnil v razpravi o interpelaciji.