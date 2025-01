Po nesreči v Premogovniku Velenje direktor sporočil še eno slabo vest (V ŽIVO)

Preostala dva pogrešana rudarja Premogovnika Velenje, kjer je v ponedeljek zvečer prišlo do vdora mulja in vode, reševalne ekipe še vedno iščejo , so za STA danes povedali v rudniku. Tretjega so v ponedeljek našli mrtvega. Kot je dejal generalni direktor rudnika Marko Mavec, je malo možnosti, da bi rudarja preživela nesrečo. Vzrok za nesrečo še ni znan. Nesreča naj bi se zgodila takoj pri začetku rova, kjer se opravlja odkop.

8.40 Premier Robert Golob je prispel v Velenje, kjer ga je vodstvo Premogovnika Velenje seznanilo s trenutnimi razmerami in potekom reševalne akcije. Premiera spremljata ministra Bojan Kumer in Jože Novak.

8.30 Oglasila se je predsednica Nataša Pirc Musar:

»Ob tragični nesreči v Premogovniku Velenje izrekam globoko sožalje družini, bližnjim in sodelavcem. Slovenija je v teh težkih trenutkih v mislih z vami.

Hvala vsem reševalcem, ki nesebično sodelujete v reševalni akciji. Vaša predanost in pogum sta neprecenljiva. Pristojne institucije pa pozivam, da temeljito preiščejo vzroke za to nesrečo, da bi v prihodnje preprečili podobne tragedije in zagotovili varnost vseh rudarjev.«

8.00 Minister Bojan Kumer:

»Z globoko žalostjo in neizmerno bolečino sem izvedel za včerajšnjo nesrečo v Premogovniku Velenje, ki je za vedno spremenila življenja treh mladih fantov in njihovih družin. Eden od njih, žal, ni preživel, dva še vedno pogrešamo.

Težko je najti besede za opis izgube, ki je prizadela našo skupnost. Poznal sem vse tri fante. To niso bili samo rudarji – bili so sinovi, prijatelji, sosedje. Poznal sem njihove družine, ljudi, ki so jih vzgojili z ljubeznijo in upanjem za prihodnost.

Danes je moj rodni kraj ovit v žalost. V tem težkem času stojim ob strani družinam, ki so izgubile toliko. Njihova bolečina je tudi moja bolečina, njihova izguba tudi naša skupna izguba.

Vsem svojcem izrekam iskreno sožalje. Verjemite, da v teh trenutkih niste sami – celotna skupnost je z vami, v mislih in srcu. Upanje, da bosta dva pogrešana fanta najdena, še ostaja.

V tej tišini in žalosti, ki nas je preplavila, pa ostajamo povezani in skupaj iščemo moč.«

V času nesreče je bilo na odkopu 14 ljudi

Iz Premogovnika Velenje so danes sporočili, da je bilo v času nesreče na tem odkopu 14 ljudi. Trenutno reševanje še vedno poteka z reševalno četo Premogovnika Velenje, proizvodnja na odkopih pa je že od ponedeljka zaustavljena.

Glavna rudarska inšpektorica, ki je v premogovnik prišla takoj po nesreči, bo s pregledom nadaljevala tudi danes. »Kljub vsem varnostnim ukrepom se takih dogodkov ne da predvideti niti jih napovedati vnaprej. Tragičen dogodek globoko obžalujemo in svojcem izrekamo globoko in iskreno sožalje ter jim nudimo tudi vso pomoč,« so še zapisali v Premogovniku Velenje.

Po besedah Mavca se je večina prisotnih rudarjev pravočasno umaknila na varno, trem pa to ni uspelo. Reševalci so v jami, vzpostavili so zračenje, kar jim je omogočilo, da so lahko začeli z odkopavanjem mulja, čeprav je reševanje izjemno težavno, saj mulj in voda skupaj tvorita zelo trdo zmes. Gre tudi za ročno odkopavanje, reševalne ekipe se morajo izmenjevati, s posebnimi dihalnimi aparati pa lahko rešujejo le po štiri ure naenkrat. Ker se je del jame porušil, je intervencija tvegana tudi za reševalce, poroča N1.

Ogled kraja nesreče opravljajo kriminalisti in policisti

Rudarji in prizadeti svojci rudarjev pred Premogovnikom Velenje čakajo na informacije o poteku reševanja.V Premogovnik Velenje danes prihaja tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju X zapisal, da ga je globoko pretresla vest o tragični smrti v premogovniku.

V rudnik so že v ponedeljek zvečer prišli okoljski minister Bojan Kumer, ki je že napovedal, da bo država prevzela skrb za družine ponesrečenih rudarjev, notranji minister Boštjan Poklukar in v. d. generalne policije Damjan Petrič. Vsi trije so družini umrlega rudarja izrekli sožalje.

Ogled kraja nesreče opravljajo kriminalisti in policisti, kraj sta si ogledali tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka, so sporočili s Policijske uprave Celje.