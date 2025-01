So Poklukarju šteti dnevi? Toliko glasov imajo predlagatelji interpelacije

Notranjega ministra Boštjana Poklukarja v torek čaka interpelacija, v kateri mu opozicija očita nepravilnosti pri imenovanju nekdanjega šefa policije Senada Jušića, razmere na centru za varovanje in zaščito ter poslabšanje varnosti v državi. Minister ima podporo Svobode, ni pa še jasno, kako bodo glasovali poslanci SD in Levice. Razrešitve sicer ni pričakovati.

Interpelacijo so pripravili v NSi, podpise pa so prispevali še poslanci SDS in trije nepovezani poslanci. Poleg očitkov o »nezakonitem imenovanju Jušića« opozicija Poklukarju očita tudi kadrovski odliv v policiji, slabo delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in domnevno negospodarno ravnanje pri projektih, kot so nakup stražarskih hiš in organizacija helikopterske nujne medicinske pomoči.

Minister vse očitke zavrača

Minister je vse očitke zavrnil kot neutemeljene in nesistematične. Pojasnil je, da je pri imenovanju Jušića ravnal skladno z zakonodajo, in izpostavil ukrepe za reševanje težav na centru za varovanje in zaščito. Dodal je, da se varnostna situacija v državi ni poslabšala, ter zagotovil, da se kadrovski odliv v policiji zmanjšuje.

Kljub kritikam opozicije in odprtim vprašanjem v koaliciji Poklukarju razrešitev ne grozi. Predlagatelji interpelacije imajo skupaj 35 glasov, za njen uspeh bi jih potrebovali 46. Poslanci SD in Levice bodo sicer svojo odločitev sprejeli tik pred glasovanjem.