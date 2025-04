Avstrijski medij: Več virov nam je potrdilo, da je plaz zasul Kostelića

Iz gorske reševalne službe Obertauern so se oglasili s sporočilom za javnost, potem ko je včeraj plaz zasul smučarja v Avstriji. Sporočili so, da so včeraj po 13. uri prejeli obvestilo, da sta dva smučarja sprožila plaz na nadmorski višini približno 2150 metrov.

Sprožena je bila reševalna akcija, v kateri je sodelovalo 40 ljudi. Vključeni so bili tudi reševalni psi, v zrak pa sta poletela dva helikopterja. Reševalci so ob prihodu na kraj dogodka ugotovili, da je 30-letni avstrijski smučar izkopal 45-letnega hrvaškega smučarja izpod snega, ki ga je zasul.

Hrvaški smučar je bil pokopan na globini 130 centimetrov, a v nesreči ni bil poškodovan. Avstrijski medij Salzburger Nachrichten je poročal, da so iz več virov izvedeli, da je šlo za nekdanjega hrvaškega smučarja Ivico Kostelića.

Vodja operacij: Previdno načrtujte gibanje

Oglasil se je tudi Michael Koch, vodja operacij gorske reševalne službe. O identiteti smučarjev ni govoril. »Trenutno obstaja znatna nevarnost plazov (stopnja 3). Situacije ni povsem enostavno oceniti. Posamezniki lahko sprožijo plazove v starem snegu. Zlasti na zahodnih, severnih in vzhodnih pobočjih nad 2200 metri lahko plazovi prodrejo v globlje plasti stare snežne odeje in postanejo veliki,« je povedal.

»Zato pozivamo k skrbnemu načrtovanju gibanja in previdnosti na strmem terenu. Vsi morajo biti tudi zavedni, da je varnost reševalcev najpomembnejša – tudi kadar je potrebna hitra intervencija, najprej opravimo oceno tveganja, preden se podamo v akcijo,« je dodal.

Kostelić: Bil sem neposredna priča

Spomnimo, portal 24ur je že včeraj poročal, da naj bi plaz odnesel in zasul Kostelića. Vendar je 45-letni Kostelić kmalu zanikal te navedbe . »Bil sem v bazenu z otroki, ko me je dosegla nenavadna novica in vsi so bili zelo vznemirjeni. Danes sem bil neposredna priča plazu v Avstriji, v katerem, kolikor vem, ni bil nihče poškodovan. Kot vsak državljan sem po takšnem dogodku posredoval svoje podatke v okviru postopka,« je zapisal Kostelić na družbenih omrežjih.

»Predvidevam, da se je tako moje ime znašlo v teh novicah. Sem na smučanju z družino in prosil bi vse medije, da spoštujejo mojo zasebnost in naj ne vznemirjajo mene in moje družine. Hvala,« je dodal Kostelić.