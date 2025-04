Janševi so ga brutalno napadli zaradi upokojenske božičnice. Poglejte, kaj so Golobu vrgli v obraz (VIDEO)

Spoštljiv dialog med različnimi akterji je tisti, ki pripelje do najboljših rešitev in do najbolj uravnoteženih rešitev, je ob podpisu dogovora o predlagani pokojninski noveli poudaril premier Robert Golob. Dodal je, da je pokojninska reforma nuja, ker se družba stara in ker je treba poskrbeti za javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema.

Božičnica za upokojence že novembra letos

Po predlogu pokojninske novele, ki ga je pripravila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta, se bo zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 postopno podaljševala in bo od leta 2035 za dve leti daljša kot zdaj. Za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa bo znašala 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo od leta 2028 podaljševalo, od leta 2035 pa bo vključevalo najugodnejših zaporednih 40 let zavarovanja, pri čemer bodo pet najmanj ugodnih let izločili.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe se bo z zdajšnjih 63,5 odstotka od leta 2028 naprej postopno zviševal, od leta 2035 pa znašal 70 odstotkov. Pri usklajevanju pokojnin bodo bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in manj rast plač. Predvidena pa je tudi božičnica, in sicer že novembra letos.

SDS z očitki o politični manipulaciji

Na današnji podpis dogovora o pokojninski reformi pa so se kritično odzvali v največji opozicijski stranki. Tako so v Janševi SDS na omrežju X pikro pripomnili: »Če to ni mojstrovina politične manipulacije, potem res ne vemo, kaj je. Dr. Robert Golob – najprej ukine zimski dodatek za upokojence, nato pa ga čez nekaj mesecev “velikodušno” ponovno uvede in razglasi za dosežek vlade«.