Kaj se dogaja? Štirje teksaški šerifovi pomočniki storili samomor v šestih tednih

V šerifovi pisarni okrožja Harris v Teksasu v Združenih državah Amerike vlada žalost, saj so v zadnjih šestih tednih zaradi samomora umrli štirje zdajšnji in nekdanji pomočniki šerifa.

»Naša srca so težka. Iskreno sožalje izrekamo njihovim družinam, sodelavcem in prijateljem,« je na družbenih omrežjih zapisal šerif Ed Gonzalez. »To je boleč opomnik, da je življenje krhko in da nam čas ni zagotovljen. Naj počivajo v miru.«

Vodja organizacije Harris County Deputies' Organization Jose Lopez je izgube opisal kot »naravnost uničujoče«.

Prvi od teh tragičnih dogodkov se je zgodil 6. februarja, ko je nekdanji pomočnik šerifa Long Nguyen storil samomor. Nato je 13. marca umrla 37-letna pomočnica šerifa Christina Kohler, ki je delala na sodišču in se pridružila uradu leta 2018. Sodna preiskava je 20. marca potrdila, da je šlo za samomor. Nekdanja pomočnica šerifa Maria Vasquez in pomočnik William Bozeman sta v zadnjih tednih umrla pod podobnimi okoliščinami.

Na Facebookovi strani oddelka za vključevanje skupnosti HCSO so 17. marca ob smrti Kohlerjeve in Vasquezove zapisali: »Nebeško kraljestvo je pridobilo dva čudovita angela. Naj njun spomin prinese moč in tolažbo njunim prijateljem, družini in sodelavcem v teh težkih časih.«

Pomoč za preprečevanje podobnih tragedij

Teksaška šerifova pisarna je že leta 2020 ustanovila oddelek za duševno zdravje, ki ponuja podporo zaposlenim. Njegov direktor Thomas McNeese je dejal, da so nedavni dogodki »opomnik, kako pomembno je skrbeti za duševno zdravje uslužbencev«.

V izjavi za javnost je McNeese poudaril: »Od kriznega izobraževanja do programov dobrega počutja in pobud za medsebojno podporo – trudimo se zagotoviti, da imajo naši uslužbenci potrebne vire za opravljanje svojih dolžnosti na varen in učinkovit način.«

Pridružil se je tudi pozivom k odpravi stigme v zvezi z duševnim zdravjem in spodbudil ljudi, naj poiščejo pomoč, če jo potrebujejo: »V redu je, če nisi v redu. A ni v redu, da ne narediš nič glede tega.«

V podporo kolegom v Teksasu se je oglasila tudi šerifova pisarna iz okrožja Mecklenburg v Severni Karolini, ki je izrazila sožalje in poudarila, da je duševno zdravje ključno ter da je treba o tem več govoriti in ukrepati, poroča people.com.

Preberite še: