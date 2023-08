Zakonca morata podreti črno gradnjo

Kot je poročal hrvaški portal 24sata, mora zagrebško podjetje Diamond Properties, ki je na črno uredilo zasebno plažo v dalmatinskem naselju Zatoglav, porušiti črno gradnjo. Podjetje je sicer v lasti Tatjane Zadravec, žene Matjaža Zadravca, nekdanjega direktorja Tuš Holdinga, ki je bil februarja lani zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja obsojen na osem mesecev zaporne kazni.

V dalmatinskem naselju Zatoglav južno od Rogoznice si je slovenska družina prilastila del obale in sprehajališče ter tam postavila zidove, betonsko ploščad, lesene nadstreške, ležalnike in drugo počitniško opremo. Hrvaški portali so sredi junija poročali, da v državnem informacijskem sistemu ni mogoče najti nikakršnih zaprosil ali drugih dokumentov v zvezi s tem gradbenim projektom.

Zdaj se je dokončno razkrilo, da so objekti res zrasli na črno in da jih bo moralo podjetje Diamond Properties porušiti. Pri gradbenem posegu ni šlo le za to, da so preprečili dostop do obale, temveč so objekti zrasli na kmetijski površini, na kateri kaj takega ni dovoljeno.

2300 evrov na noč

Prek družbe Adriatic Diamond Holding, ustanovljene v Dubaju, sta zakonca Zadravec v lastništvo zagrebškega podjetja Diamond Properties, ki je lani začelo tržiti prvo od luksuznih vil v Zatoglavu, druga pa naj bi odprla vrata letos, vstopila pred leti. Vilo podjetje oddaja v najem za 2300 evrov na noč, na svoji spletni strani pa ponujajo tudi »ekskluzivno zasebno plažo«.

Zakonca Zadravec oddajata vilo v Zatoglavu »z ekskluzivno zasebno plažo« za 2300 evrov na noč. FOTO: Booking

Zadravec je bil februarja lani zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja obsojen na osem mesecev zaporne kazni, po dogovoru s tožilstvom, po katerem je priznal krivdo, pa je lahko kazen odslužil z delom v splošno dobro. Ob tem je Zadravec od sodišča želel, naj ga oprosti plačila sodnih stroškov. Poudarjal je, da je brez službe, živi pa od prihrankov in pomoči družine, čeprav je bila njegova žena na Hrvaškem lastnica dveh obmorskih vil.