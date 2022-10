Zagorjani skuhajo svetovni ajmoht (FOTO)

Tudi v Zasavju je zadnja leta vse več kulinaričnih prireditev in srečanj, na katerih poudarek namenjajo značilnim lokalnim jedem. V Zagorju so letos pripravili že drugi tovrstni dogodek. Turistično društvo dediščine in tradicije Podkum je v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi organiziralo 2. svetovno ajmohtijado, ki je potekala pod geslom Zagorjani kuhamo skupaj.

Brbončice je razvajal tudi župan Matjaž Švagan.

Vabilu se je odzvalo 17 zagorskih društev in organizacij in skuhalo najrazličnejše vrste ajmohta – od klasičnega, s piščančjim mesom, do takšnih, ki so vsebovali svinjino, ovčetino, zajčje meso pa tudi samo zelenjavo in zelišča.

Velik, a ne največji lonec na tekmovanju

17 ekip se je pomerilo.

Komisija kuharskih mojstrov

Komisija, ki so jo sestavljali Janez Zajc, priznani kuharski mojster iz Cerkelj na Gorenjskem, ki tudi sicer po Sloveniji ocenjuje na različnih kulinaričnih tekmovanjih, ter domačina Janez Drnovšek in Silvo Laznik, ki imata bogate izkušnje s področja gostinstva in kulinarike, je imela zato težko in nehvaležno delo, saj je prav vsaka ekipa pripravila okusno obaro.

Odlično so se odrezali.

Na podlagi anonimnega glasovanja je kljub temu odločila, da je najboljši klasični ajmoht skuhala ekipa Šole zdravja iz Zagorja, 2. mesto je osvojilo društvo RMED Srečno in tretje občinska ekipa, ki si je nadela ime Zagorska kuhna.

Društvo za zdravilne rastline je pripravilo najboljšo neklasično obaro.

V kategoriji neklasičnih ajmohtov je 1. mesto osvojilo Društvo za zdravilne rastline, 2. mesto Društvo rejcev drobnice Cekin, 3. mesto pa so osvojili Podkumski pevci.

Obetavna turistična prireditev

Za najbolj simpatično ekipo je bila razglašena ekipa Društva upokojencev Zagorje, najbolj unikatno in urejeno stojnico je postavilo Društvo kmečkih žena in deklet Podkum, za najbolj izvirno postrežbo pa je poskrbelo društvo RMED Srečno.

Ocenjevalna ekipa je imela precej dela z okušanjem vzorcev.

Pobudnica festivala je Marija Čop.

Na prireditvi je sodelovala tudi ekipa zagorskega Rdečega križa, ki pa ni kuhala ajmohta, ampak je skrbela za zdravstveno oskrbo in obiskovalcem brezplačno merila tlak in sladkor v krvi.

Kinološko društvo je s seboj pripeljalo štedilnik in plišastega prijatelja.

Da gre za zanimivo in obetavno turistično prireditev, ki bo doživela ponovitev in v prihodnje verjetno še nadgradnjo, sta se strinjala pobudnica festivala Marija Čop in zagorski župan Matjaž Švagan, ki je vsem prisotnim čestital in jim podelil zahvale za sodelovanje, najboljšim pa tudi praktične nagrade. Za dobro vzdušje je poskrbel ansambel Mladi asi.