Začenja se volilna kampanja, te stranke so vložile kandidature

Pred aprilskimi državnozborskimi volitvami se danes uradno začenja volilna kampanja. Politične stranke in liste bodo imele mesec dni časa za prepričevanje volivcev, da na volitvah oddajo glas zanje. Prav tako morajo stranke in liste, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže, danes do polnoči vložiti kandidatne liste.

Kdo vse bo nastopil na volitvah?

Doslej so liste v vseh osmih volilnih enotah vložile parlamentarne NSi, LMŠ, SD, SAB, SNS in gibanje Povežimo Slovenijo, katerega del je koalicijska stranka Konkretno.

Med zunajparlamentarnimi strankami, ki so kandidature že vložile v vseh volilnih enotah, so Gibanje Svoboda, Naša dežela, Resni.ca, Za ljudstvo Slovenije, Piratska stranka Slovenije in Ljudska lista gibanja Zdrava družba.

V sredo do 13. ure so po podatkih državne volilne komisije (DVK) v večini volilnih enot kandidatne liste vložili tudi v Levici in Desusu, SDS pa po podatkih DVK do takrat še ni vložil kandidatnih list.

Do polnoči lahko kandidatno listo odda še katera od strank. Med njimi pričakujejo tudi stranko Naša prihodnost žvižgača Ivana Galeta in podpredsednice stranke Violete Bulc. Krožijo informacije, da jima ni uspelo zbrati dovolj kandidatov za poslance.

Kandidati za poslance morajo DVK danes tudi sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo. Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste čas do 22. aprila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk.