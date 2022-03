Pozor, rok se izteka: tega o glasovanju na parlamentarnih volitvah niste vedeli

Državnozborske volitve bodo 24. aprila. Marsikdo si je že ali pa si še bo rezerviral dopust v tujini ravno v tistem obdobju, saj se le nekaj dni po volilni nedelji začnejo prvomajske počitnice (27. aprila). Pa lahko vseeno izkoristim volilno pravico? Seveda. Pravzaprav imate na voljo več možnosti, razkriva Državna volilna komisija (DVK).

Predčasne volitve

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan volitev izven Slovenije, lahko glasujejo predčasno (19., 20. in 21. aprila), če bodo takrat še v Sloveniji.

Oddaja glasu v tujini

Če boste med 19. in 24. aprilom v tujini in želite oddati svoj glas na volitvah, morate oddati vlogo preko eUprave, z naslovom, kam naj se jim glasovnica pošlje. Rok za oddajo te e-vloge se izteče v četrtek opolnoči. V obrazcu izberite ustrezne korake, navedite pa tudi naslov, kam naj vam pošljejo glasovnico. To lahko potem oddate na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine. Kaj pa, če še ne vem kje bom oziroma se bom vmes selil?

Osebni prevzem glasovnice