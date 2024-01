Začenja se stavka zdravnikov in zobozdravnikov. V Fidesu prepričani, da se vlada spreneveda

Po torkovi opozorilni stavki se danes začenja stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma. Vlada je sicer v nedeljo Fides ponovno pozvala, naj zaustavi stavkovne aktivnosti ter nadaljuje pogajanja. V Fidesu pa so prepričani, da se vlada spreneveda. Pogajanja se nadaljujejo danes ob 12. uri.

To so glavni razlogi za zdravniško stavko

Glavni razlog za zdravniško stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra lani, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zdravnikov, medicinskih sester in ostalih zdravstvenih sodelavcev, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

»Stavke si v resnici ne želimo in je skrajni ukrep. Menimo, da je za stavko odgovorna vlada, ker ni uresničila svojih podpisanih in potrjenih zavez,« je v nedeljo povedala članica stavkovnega odbora sindikata Ana Lina Vodušek. Po njenih besedah gre pri pogajanjih za sprenevedanje v škodo bolnikov. Vladni predlog stavkovnega sporazuma ne vodi v glavno stavkovno zahtevo - vzpostavitev zdravstvenega sistema za vse, je poudarila.

V času stavke bodo v javnem zdravstvu opravljali zgolj storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt, le za nosečnice, otroke in starejše bodo opravljali tudi nenujne storitve. Za večino zdravstvenih storitev bo sicer veljal enak razpored kot ob praznikih.

Danes bodo v zdravstvenih zavodih po državi potekali zbori zaposlenih

V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto bo zbor ob 7.30, v SB Ptuj, SB Jesenice, SB Slovenj Gradec in SB Murska Sobota ob 8. uri, na Onkološkem inštitutu Ljubljana in v SB Nova Gorica ob 8.30, v SB Celje ob 10. uri, v Zdravstvenem domu Koper pa ob 13. uri, so za STA pojasnili v Fidesu.