Začenja se kongres Desus: se bo Karl Erjavec vrnil?

Delegati izrednega volilnega kongresa DeSUS, ki tokrat zaradi epidemije poteka dopisno, danes začenjajo glasovanje za individualne funkcije v stranki. Izpolnjene glasovnice lahko po pošti pošljejo na stranko do vključno torka, rezultate pa bodo javno razglasili 5. decembra. Za predsednika kandidirata Srečko Felix Krope in ponovno Karl Erjavec.



Na dopisnem kongresu DeSUS, ki se je začel minuli petek, sodeluje 231 delegatov. Za tri podpredsedniška mesta se poteguje deset kandidatov, medtem ko novega predsednika stranke izbirajo med dvema kandidatoma. Erjavec, ki ga je s predsedniškega mesta po 15 letih januarja odnesla Aleksandra Pivec, po njenem odstopu pa se vrača v politiko, velja za favorita.



V pisnem kongresnem nagovoru delegatom se je dotaknil razlogov za kandidaturo in ocenil, da je DeSUS trenutno v političnem breznu. Opozoril je, da jih čakajo izzivi zaradi covida-19 in obenem veliki izzivi v stranki, a verjame v poenotenje in ponoven vzpon DeSUS.



Medtem Erjavčev protikandidat Krope med razlogi za ponovno kandidaturo navaja željo, da DeSUS pridobi ugled, ki ga je imela stranka v letu ustanovitve. Vroče na političnem parketu

Kongres DeSUS utegne vplivati tudi na širše politično dogajanje, saj poslance te stranke poleg poslancev SMC vabijo v morebitno novo vlado oz. Koalicijo ustavnega loka (KUL). V KUL so že vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, a imajo za uspeh konstruktivne nezaupnice vladi sedem glasov premalo. Ključen je, kot pravijo, kongres DeSUS.



Erjavec je sicer v nagovoru delegatom opozoril, da politična situacija v državi ni rožnata, zato bi bilo pomembno, da se DeSUS po kongresu konsolidira in pripravi za čas parlamentarnih volitev. Medtem že tipa politično prizorišče. Pred nekaj tedni se je sestal tako s premierjem Janezom Janšo kot vodilnim pobudnikom KUL Jožetom P. Damijanom, v četrtek pa tudi s predsednikom SMC Zdravkom Počivalškom.