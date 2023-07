Začela seje MIKova karavana otroškega smeha: razveselili so že več kot dva tisoč otrok (VIDEO)

Na Debelem rtiču se je začela že 18. MIKova karavana otroškega smeha. V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije so dopoldne sprejeli otroke iz socialno šibkejših družin in jim narisali nasmehe na obraze, ko so pred njih stopile pevke zasedbe Bepop Ladies in skupaj z njimi zapele svoje največje hite.

»V podjetju MIK Celje s svojim delovanjem ves čas sledimo usmeritvi v družbeno odgovorno ravnanje. Zavedamo se, da lahko z dobrim delom in poslovanjem vplivamo na kakovost življenja v družbi in okolju, v katerem ustvarjamo. Verjamemo, da lahko z vračanjem družbi prispevamo k dobrobiti prihodnjih generacij, zato so naše dobrodelne aktivnosti že vrsto let usmerjene k otrokom iz socialno šibkejših družin,« so ob tem v sporočilu za javnost zapisali v podjetju.

Letošnja karavana je že 18. zapovrstjo. Podjetje MIK Celje vsako leto s svojo donacijo vsaj stotim otrokom, starim od 6 do 14 let, omogoči morske počitnice. V zadnjih 17. letih je tako morske počitnice doživelo že več kot 2.000 otrok. »Dobrodelnost želimo razširiti tudi med ostala podjetja in jim približati naše dobrodelne aktivnosti,« so še zapisali v sporočilu za javnost.