Za vedno se je poslovil izjemni slovenski planinec

Adi Vidmajer je bil del skupine šestih planinskih prijateljev, ki so se družili ob pomembnih obletnicah. Od zgoraj navzdol: Adi Vidmajer, Jože Stanonik, Jože Melanšek, Danilo Škerbinek, Tomaž Banovec in Franci Ekar. FOTO: Janez Kuhar

V 80. letu starosti je umrl nekdanji podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS), častni predsednik PD Prebolda in častni občan Občine Preboldporoča PZS. Vidmajer je bil dobitnik Bloudkove nagrade za leto 2008, za življenjsko delo in izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, še posebej atletike in planinstva.Nekdanji komandant 81. območja TO Žalec je leta 2018 postal tudi svetovni prvak v metu kladiva med veterani. »Človek z velikim srcem, redoljub, športnik, planinec in najboljši metalec kladiva na svetu med veterani, vse to je Adi Vidmajer,« smo pisali v članku Redoljub v vojski in športu, kjer si lahko preberete vse o njegovih življenjskih dosežkih.Športni pedagog Adi je imel veliko športnih hobijev, a hribi so bili njegovo zavetje. Njegov prijateljse je poslovil od Adija z besedami. »Z Adijem smo sodelovali in prijateljevali zelo dolgo, vse naše, lahko rečem, tudi lepo življenje. Še zelo mladi smo se srečevali in uresničevali tedanje skupne cilje. Njegovo življenje je bilo polno, tako nam je večkrat povedal in se vedno prijazno nasmejal. Bili smo dobri prijatelji, četudi smo se v zadnjem sedaj čudnem času malokdaj srečali. Ob vseh zgodbah, ki smo si jih pripovedovali, nam je bilo popolnoma jasno: Naš prijatelj in vrstnik Adi je bil, veder in nasmejan, zelo sočuten in izredno dober človek,« je zapisal Banovec na portalu PZS.