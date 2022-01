Kmetij je iz leta v leto manj. Agrarni ekonomisti predvidevajo, da jih je od 67.000 sposobnih samostojno kmetovati in preživeti morda 15.000. Od tega 10.000 le v okviru dodatne dopolnilne dejavnosti, turizma, strojnih storitev, prodaje na dvorišču; in le morda 5000 je takih družinskih kmetij, ki bi lahko preživele z osnovno proizvodnjo, denimo zelenjave, ali rejo živali. Slovenija je reliefno in podnebno raznolika, a hkrati glede kmetijskega potenciala skoraj revna država, saj imamo z izjemo Prekmurja, Dravskega polja, Krškega polja, Vipavske doline in nekaterih manjših ravnin več kot polovic...