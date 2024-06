Za presenečenje zaigrala godba: Jerica in Franc praznovala 60 let zakonskega življenja

Zakonca Jerica in Franc Čretnik sta predzadnji majski četrtek zaokrožila 60 let skupnega življenja, ki se vseskozi prepleta z gasilstvom, planinstvom in čebelarstvom. Jerica je celo prejemnica najvišjega čebelarskega priznanja, odlikovanja Antona Janše I. stopnje. Zakonski jubilej pa je bil zanju tudi presenečenje, saj jima je slovesnost pripravil sin Dušan z družino na svojem domu. Zakonca, ki živita na drugem koncu Liboj, je pri sinu pričakala Godba Liboje, jubilanta sta ostala brez besed. Ob njihovih zvokih sta z veseljem zaplesala, vsi skupaj pa so nazdravili in se podružili ob domačih dobrotah.

Negovalec dediščine

Franci Čretnik, ki šteje 86 let, je že od rane mladosti gasilec. Prostovoljni organizaciji se je pridružil že leta 1957 na rojstni Veliki Pirešici. Deset let kasneje se je včlanil v PGD Zabukovica, od leta 2000 pa je član PGD Kasaze - Liboje, kjer tudi živi. V GZ Žalec je bil 35 let član upravnega odbora, kjer je pokrival področje zgodovine požarnega varstva in kulturnih dejavnosti. Bil je neutruden snovalec pri pridobivanju gradiva za zgodovino, vezano na gasilsko organizacijo v Spodnji Savinjski dolini. Brez njegovega aktivnega dela in skrbi za gasilski muzej v Žalcu, ustanovljen leta 1981, bi ostal nedostopen marsikateri eksponat. Z ohranjanjem tradicije in zgodovine gasilstva je Franci ogromno naredil za savinjsko in slovensko gasilstvo, kar tudi ni ostalo neopaženo. Je prejemnik vrste odlikovanj, med katerimi so plaketa gasilca, znak civilne zaščite in grb občine Žalec.

Franci Čretnik je že od mladosti zagnani planinec, ljubitelj gora in pohodov. Najprej je bil 38 let član PD Zabukovica, leta 1996 pa so na njegovo pobudo ustanovili PD Liboje, ki ga je kot predsednik vodil polnih 20 let. Za vse zasluge pri razvoju PD Liboje in planinskega doma Brnica so ga na občnem zboru leta 2016 imenovali za častnega predsednika društva. V Mojstrani, na podelitvi najvišjih planinskih priznanj, pa je prejel svečano listino PZS. Poleg planinskih priznanj je prejel posebno priznanje za dolgoletno uspešno delo v športu in razvoju planinstva v občini Žalec, in sicer grb občine Žalec. Še vedno je planinski vodnik in se udeležuje skoraj vseh pohodov, med drugim je edini Slovenec, ki se je udeležil vseh pohodov ob počastitvi legendarnega Pohorskega bataljona.

Vdana čebelarka

Ob vsem tem z veseljem pomaga dve leti mlajši Jerici, ki je tudi vdana gasilstvu in planinstvu, od leta 1960 pa je čebelarka. Za svoje poslanstvo je prejela številna priznanja in si seveda pridobila bogate izkušnje na strokovnem področju čebelarstva. Opravila je tudi izpit za čebelarsko preglednico. Redno se udeležuje predavanj, ki jih organizirajo ČZS, Čebelarska zveza Spodnje Savinjske doline in Čebelarsko društvo Griže, kjer je znanje nesebično predajala mlajšim čebelarjem.

Jerica in Franci skupaj s sinom, snaho, vnukom, njegovo partnerico in pravnukinjo

Nista pričakovala, da bo njun jubilej počastila pihalna godba.

Kaj hitro sta zaplesala ob izvrstni glasbi godbenikov, ki so zaigrali tudi nekaj Avsenikovih skladb.

Tudi pri planinstvu ni od muh, na letošnjem tradicionalnem pohodu žena na Hom je bila najstarejša udeleženka. Zakonca sta vseskozi ljubeče skrbela za družino, za sina Dušana in hčerko Natašo, jima privzgojila ljubezen do narave, planin in prostovoljstva, zdaj pa uživata v družbi treh vnukov in vnukinje, od letošnjega aprila pa se je njuna družina povečala še za pravnukinjo, česar sta bila neizmerno vesela.