Za nakup nujnih respiratorjev so zbrali 94 tisočakov

Pomanjkanje respiratorjev še posebej pritiska pomursko regijsko bolnišnico, ki zaradi bolnikov s covidom poka po šivih. Pomurska podjetja, ki so SB Murska Sobota že v prvem valu epidemije priskočila na pomoč in podarila medicinsko opremo za premagovanje novega koronavirusa, so se ponovno povezala in zbrala 93 tisoč evrov za nakup nujno potrebnih respiratorjev za najtežje bolnike s covidom 19. Na pobudo Pomurske gospodarske zbornice, ki je tudi tokrat koordinirala zbiranje sredstev, se je odzvalo veliko domačih podjetij in doniralo sredstva za nakup nujno potrebnih ventilatorjev, namenjenih zdravljenju bolnikov znajtežjo obliko koronavirusa.»Vsa zbrana sredstva, 94.000 evrov, bomo namenili nakupu dodatnih medicinskih ventilatorjev, ki jih nujno potrebujemo, saj smo po številu bolnikov s koronavirusom najbolj obremenjena bolnišnica v državi,« je povedal direktor bolnišnicein izpostavil, da so pretekli teden v bolnišnici imeli 124 bolnikov s covidom 19 in v uporabi vseh 28 medicinskih ventilatorjev. Da je stanje v SB Murska Sobota skrajno resno, kaže tudi podatek, da je v UKC Maribor, ki je trikrat večji od murskosoboške bolnišnice, 135 bolnikov, v SB Celje, ki je dvakrat večja, pa 108 bolnikov.»Javni razpis za nakup 15 medicinskih ventilatorjev je bil končan v prejšnjem tednu. Nujno potrebni ventilatorji naj bi v bolnišnico prispeli še v tem tednu. Pet ventilatorjev bo namenjenih pljučnemu oddelku za neinvazivno predihavanje, 10 ventilatorjev pa potrebujemo za intenzivno zdravljenje,« je izpostavil Korošec, ki se je za zbrana sredstva zahvalil vsem podjetjem. »Čeprav je ta epidemija tudi pomursko gospodarstvo postavila v zelo težek položaj, so nas razmere v bolnišnici prisilile, da smo se s prošnjo za pomoč ponovno obrnili na naša podjetja. Izredno sem hvaležen in ponosen, da so, ne glede na zaostrene gospodarske razmere, naša podjetja pokazala veliko srčnost in se ponovno nemudoma odzvala in priskočila na pomoč pomurskemu zdravstvu.«Tudi v prvem valu epidemije so pomurska podjetja pomagala s sredstvi za nabavo posebne varovalne opreme za zdravstvene delavce ter visokokakovostnega respiratorja znamke Hamilton v skupni vrednosti 80 tisoč evrov.Pri zbiranju skupno 93.000 evrov za nabavo novih ventilatorjev so sodelovala pomurska posjetja: Elrad Electronics, skupina Arcont, skupina Panvita, Saubermacher – Komunala, Carthago, Pomgrad, Varis Lendava, GMT, Megras, Codex, Planika, Sava Turizem, Saubermacher Slovenija, Teleing gradnje, Osem, Paradajz, XAL, Elektromaterial Lendava, Hakl IT, Mlinopek, Ocean Orchids, Roto, Legartis, Nafta Strojna, Cerop, Počitek Užitek, Var Gornja Radgona, Radgonske gorice, TKO, Friško, Murexin, SIM Radenci, Atrium – Novi interieri, Energetika in Virs.