Za čopič ga je navdušil oče

V Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici so pripravili razstavo štiriindvajsetih akvarelov s krajinskimi motivi slikarja Janeza Ovsca iz Logatca z naslovom Akvarelna prelivanja. Na ogled bo do 3. februarja.

Ovsec se je z likovnim izražanjem ukvarjal že v osnovnošolskih letih. Njegov oče je rad poprijel za čopič in tudi Lojze Perko, akademski slikar in odličen slovenski krajinar, je bil večkrat njihov gost. Tako se je likovna umetnost počasi, a globoko umestila v Janezovo notranjost. Poleg tega je v teh letih kazal veliko zanimanje za tehniko. V srednji šoli je bil aktiven član likovne skupine Dijaškega doma tehničnih šol v Ljubljani pod mentorstvom Jožeta Pihlerja. Pretežno se je posvečal oblikovanju lesa, siporeksa in gline ter sodeloval na priložnostnih razstavah srednjih šol.

Šolanje je nadaljeval na fakulteti za strojništvo, tam je leta 1982 uspešno diplomiral. Po diplomi sta mu bila na prvem mestu družina in poklic, čeprav je ostal velik ljubitelj kulture. Posvečal se je zborovskemu petju in še naprej občudoval likovno umetnost. Slednji se je ponovno začel posvečati pred približno desetimi leti in danes je predsednik Društva likovnikov Logatec ter član Društva kulturnikov Krpan Cerknica in likovne sekcije Leon Koporc KUD Klinični center Ljubljana.

Odprli so slikarjevo novo samostojno razstavo.

Od likovnih tehnik mu je najbližje akvarel, ki ga izpopolnjuje pod mentorstvom Petra Lazareviča. Druge tehnike je spoznaval oziroma še spoznava in nadgrajuje pod mentorstvom akademskih slikarjev Ane Sluga in Jurija Kravcova. Do zdaj je imel že veliko samostojnih razstav, sodeloval je tudi na številnih skupinskih doma in v tujini. Med pomembnejšimi dosežki so prva mesta na Extemporu Sladka Istra 2012, Extemporu Zlata muza Logatec 2016 ter Extemporu Cinober Idrija 2021.

Kot izbrani razstavljavec se je udeležil mednarodnega bienala akvarela Castra 2015, Castra 2017, Castra 2018, Castra 2019, Castra 2020 in Castra 2021 ter mednarodnega srečanja izbrane skupine akvarelistov, ki so zastopali Slovenijo v Fabianu 2019. Svoja dela je razstavljal tudi na srečanju akvarelistov na Poljskem leta 2020 in lani v Singapurju.

24 slik je na razstavi.

Na odprtju v Ilirski Bistrici so goste nagovorili kustos galerije Rajko Kranjec, avtor razstave ter umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Za popestritev dogodka je poskrbel glasbenik, Janezov sin Luka.