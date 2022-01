Nasvet, za katerega nam boste hvaležni: kako porabiti sedem dni dopusta in biti prost 17 dni

Že res, da se je leto 2021 komaj končalo, a nekateri že delajo načrte za leto 2022. Letos bomo na soboto oziroma nedeljo imeli pet praznikov, medtem ko je bilo lani takšnih sedem. Prazničnih in dela prostih dni, ki bodo med tednom, pa bo letos skupaj z velikonočnim ponedeljkom osem, medtem ko jih je bilo lani šest.

Prvi podaljšani vikend si bomo lahko privoščili že februarja, ko bo Prešernov dan na torek. Če bi v ponedeljek, 7., vzeli dopust, bi to pomenilo, da bi bilo v kosu prosti kar štiri dni.

Konkreten dopust pa si lahko privoščite med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki. Če premišljeno uporabite letni dopust, ste lahko v tem času prosti kar 17 dni, porabite pa le sedem dni letnega dopusta. Odklop lahko začnete že 16. aprila in ga zaključite 2. maja. V tem obdobju so kar štirje dela prosti dnevi. Prvi je 18. aprila, ko je velikonočni ponedeljek, 27. aprila pa obeležujemo dan upora proti okupatorju. Prvi maj je v nedeljo, drugi maj ponedeljek.

Naslednji podaljšan vikend si bomo lahko privoščili poleti, ko je dela prost dan 15. avgusta na ponedeljek. Naslednji podaljšan vikend si bomo lahko privoščili novembra, pred 1. novembrom.

PRAZNIK DAN in DATUM novo leto sobota, 1. 1. 2022 novo leto nedelja, 2. 1. 2022 Prešernov dan torek, 8. 2. 2022 velika noč nedelja, 17. 4. 2022 velikonočni ponedeljek ponedeljek, 18. 4. 2022 dan upora proti okupatorju torek, 27. 4. 2022 praznik dela nedelja, 1. 5. 2022 praznik dela ponedeljek, 2. 5. 2022 binkošti nedelja, 5. 6. 2022 dan državnosti sobota, 25. 6. 2022 Marijino vnebovzetje ponedeljek, 15. 8. 2022 dan reformacije ponedeljek, 31. 10. 2022 dan spomina na mrtve torek, 1. 11. 2022 božič nedelja, 25. 12. 2022 dan samostojnosti in enotnosti ponedeljek, 26. 12. 2022

Zimske počitnice imajo šolarji od 21. 2. do 25. 2. (notranjsko-kraška, gorenjska, goriška, obalno-kraška, osrednjeslovenska in zasavska regije ter občine jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel). Teden kasneje, od 28. 2 do 4. 3., pa bodo počitnice za šolarje z območja jugovzhodne Slovenije (razen zgoraj omenjenih občin) ter šolarje koroške, podravske, pomurske, savinske in posavske regije.

Prvomajske počitnice so od 27. 4 do 2. 5., poletne počitnice pa se začnejo 25. junija.