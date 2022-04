Z vašo in našo pomočjo rešujemo življenja v Ukrajini (FOTO)

Solidarnost je tista vrlina, ki se pri Slovenkah in Slovencih vselej pokaže, ko gre za pomoč ljudem v stiski. Odziv ob nesrečah, boleznih, tragedijah ali ob zdajšnji vojni vihri v Ukrajini je hiter in prav zaradi tega učinkovit. Ljudje pomagajo na različne načine. Da glas o prepotrebni pomoči pride od nesrečnikov do širše množice, pa je ena od temeljnih nalog in poslanstev medijev.

Pomanjkanje opreme

Tako smo pred dnevi aktivirali Krambergerjev sklad, in sicer za zbiranje sredstev za nakup nujne medicinske opreme za bolnišnico v Lvovu. Tamkajšnje zdravstveno osebje namreč deli usodo drugih ukrajinskih bolnišnic, saj imajo polno pacientov z vojnimi ranami. Specialistične opreme in drugega materiala pa jim kajpada primanjkuje.

Žrtve so tudi med povsem nedolžnimi civilisti. FOTOGRAFIJE: Reuters

Vojne poškodbe so tamkajšnjim zdravnikom znane še iz časa nekdanje Sovjetske zveze, ko se je ta bojevala z Afganistanom. Za zdajšnje generacije je to le temačno poglavje zgodovine, vendar pa so pravkar priča oboroženim spopadom v domačem okolju.

»Pacientov z vojnimi poškodbami je bilo v preteklosti že veliko, saj vojna na vzhodu države traja že leta. Zdaj ko je Rusija odkrito napadla celotno Ukrajino, pa se je njihovo število seveda močno povečalo. Poudariti pa moram, da vojnih poškodb nimajo samo vojaki, ampak so med njimi tudi civilisti, odrasli in mlajši, ki so postali žrtve vojnih zločinov ruskega agresorja,« nam je pred dnevi zaupal Rostislav Gubič, ki zadnjih deset let živi v Sloveniji.

Kako pomagati? Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati pri nakupu prepotrebne medicinske opreme za bolnišnico v Lvovu, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Ukrajino, sklicna številka 7249. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

V Ukrajini je bil zaposlen na centru za urgentno medicino, oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo. Delal je na zahodu države, v mestu Lvov, ki je ravno v zadnjem času vse pogostejša tarča ruskih bomb. Število prebivalcev v mestu, ki je bilo prej 2,5 milijona, se je zadnji mesec povečalo, saj je tam poiskalo zatočišče mnogo bežečih Ukrajincev. To pa zdravstveni sistem še dodatno bremeni.

Herojsko delo

Povečalo se je tudi število ranjenih, katerih preživetje in uspešna rehabilitacija sta odvisna zlasti od zdravniške pomoči. Strokovnega znanja je resda dovolj, a primanjkuje kadra, predvsem pa je manko specializirane opreme. Rostislav Gubič pravi, da so razmere po državi različne: »Na frontni črti morajo pogosto zdravniki in medicinske sestre opravljati svoj poklic v grozljivih razmerah, pod raketnim ognjem, večkrat v podzemnih zakloniščih, v hudih stiskah z vodo, elektriko, ni ustreznih sterilnih razmer, da ne govorim o pomanjkanju sanitetnega materiala in zdravil.«

Kot pravi, zdravstveno osebje, ki ga primanjkuje, v takšnih razmerah opravlja herojsko delo, običajni delovnik pogosto prekoračijo za od dvakrat do trikrat. »To prinese veliko psihično izčrpavanje in stres.«

Zdravniki za pomoč ranjencem potrebujejo ustrezno opremo.

Na pomoč je zato priskočila tudi naša medijska hiša. Ne le prek poziva javnosti, ampak so družbe Delo, d. o. o., FMR, d. o. o., in Kolektor Holding, d. d., nakazale v Krambergerjev sklad vsaka po 2500 evrov denarne pomoči za nakup prepotrebne medicinske opreme.

Na frontni črti morajo pogosto zdravniki in medicinske sestre opravljati svoj poklic v grozljivih razmerah.

Odziv je bil tudi na splošno zelo dober in nedvomno bo to rešilo prenekatero življenje, preprečilo hujše poškodbe in olajšalo rehabilitacijo. Predvsem pa se bo zdravnikom v Ukrajini omogočilo, da bodo lahko pomagali tako ranjenim vojakom kakor tudi povsem nedolžnim civilistom.

Ker zbiranje sredstev še poteka, vas obveščamo, da lahko tudi vi še naprej pomagate prek omenjenega Sklada Ivana Krambergerja.