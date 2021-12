Noro, kaj počnejo neizkušeni v visokogorju

Sneg je izdatno pobelil slovenske gore in družabna omrežja so že polna objav o zimski pravljici v visokogorju. A medtem ko so vedno številnejši ljubitelji turnega smučanja in zime že v nizkem startu, da si nemudoma najdejo svoj odmerek deviškega pršiča, se na Planinski zvezi Slovenije (PZS) tega obdobja zelo bojijo. Statistika je namreč neizprosna in kaže, da je iztekajoče se leto 2021 po številu gorskih nesreč rekordno. S turistično opremo in na pamet Ker se tveganje pozimi samo še poveča in ker se izjemno povečuje tudi zanimanje za obisk gora, je povsem jasno, da bo tudi v prihodnje zimska...