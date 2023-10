Dars trdi, da Roka Snežiča sploh ne poznajo, z domnevnim podkupovanjem se bo ukvarjala KPK

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po nedeljskih razkritjih POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom uvedla postopek predhodnega preizkusa. Preverili bodo vse sume kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katere so pristojni, so sporočili.

Afera Dars POP TV je v nedeljo objavil posnetek, v katerem davčni svetovalec Rok Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Snežič in prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak sta sicer očitke zavrnila že v prispevku POP TV. Na razkritje so se danes odzvali tudi v SDS in zavrnili navedbe, da naj bi Snežič sredstva pridobival zanje. Na Slovenskem državnem holdingu (SDH) pa so na sestanek pozvali Darsovo upravo in nadzornike. Sestanek bo v torek, namen je dobiti vse potrebne informacije, so sporočili iz SDH.

»Izčrpno bomo preučili vse morebitne sume iz pristojnosti komisije naših institutov - morebitno nedovoljeno vplivanje, kar pomeni kršitev integritete, morebiten sum kršitev nasprotja interesov in sume kršitev lobiranja,« je pojasnil namestnik predsednika KPK David Lapornik. Preverili bodo tudi morebitne prijave premoženjskega stanja, ki se veže na samo dejanje in prejemanje podkupnin.

Zadevo bodo obravnavali prednostno

Pri pridobivanju informacij se bodo obrnili na Dars in vse vpletene. »Tako kot pri vseh zadevah, najširši krog oseb, ki bi nam lahko karkoli povedale v zvezi s tem,« je še pojasnil Lapornik.

Dars: Uporabili bomo vsa pravna sredstva za ugotovitev morebitnih nepravilnosti

Na Darsu so danes znova zavrnili navedbe POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z njimi, ob tem pa napovedali uporabo vseh pravnih sredstev za ugotovitev morebitnih nepravilnosti. Kot so poudarili, člani uprave družbe Roka Snežiča ne poznajo, se z njim nikoli niso srečali ali govorili, sploh pa se z njim niso dogovarjali o poslih.

Kot so na Darsu zapisali v sporočilu za javnost, bodo uporabili »ustrezna pravna sredstva« za zaščito ugleda in resničnosti dejstev. »Uprava družbe je pravni službi tako danes že naročila, naj preveri vse pravne možnosti za zaščito ugleda Darsa in zaposlenih.

Hkrati je služba za skladnost poslovanja in integriteto po nedeljskem prispevku začela postopek pregleda utemeljenosti očitkov o kartelnem dogovarjanju na področju odstranjevanja poškodovanih in pokvarjenih vozil nad 3,5 tone z avtocest in hitrih cest,« so navedli.

Odziv politike, Golob jedrnat

V koalicijskih strankah SD in Levica ob vseh razkritjih pričakujejo ukrepanje pristojnih organov.

Kot je v DZ dodal poslanec Jani Prednik, politika v tej zgodbi nima kaj iskati. »Tu morajo svoje delo opraviti institucije, ki so za to pristojne,« je poudaril in dodal, da bi bilo karkoli prejudicirati vnaprej nepošteno do vseh vpletenih.

V Levici menijo, da gre za padanje okostnjakov iz omar prejšnje vlade, ob čemer so spomnili še na škandal Urada RS za preprečevanja pranja denarja, ki je pod vodstvom tedanjega direktorja Damjana Žuglja leta 2021 na podlagi anonimke sprožil eno najbolj obsežnih preiskav bančnih računov v državi. »Očitno so tisti, ki so sodelovali v prejšnji vladi, uporabljali precej dvomljive prakse,« je v DZ najnovejša razkritja komentiral poslanec Levice Matej T. Vatovec.

»To, kar spremljamo zadnje čase, je predvsem padanje okostnjakov iz omar prejšnje vlade,« ocenjujejo v Levici. »Mislim, da so včerajšnji posnetki povedali vse,« pa se je na razkritja kratko odzval premier Robert Golob.