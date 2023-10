Policija po razkritju domnevnih nepravilnosti obiskala POP TV

Policisti so po nedeljskem r azkritju domnevnega podkupovanja, izsiljevanja, suma korupcije, favoriziranja in spornih javnih razpisov družbe Dars danes obiskali medijsko hišo POP TV . Zaprosili so za predajo dokumentacije in posnetkov, poroča portal 24ur.com.

POP TV je objavil posnetek, v katerem davčni svetovalec Rok Snežič prejema 5000 evrov. Kot jim je povedal žvižgač, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Sam naj bi Snežiču plačal za 90.000 evrov podkupnin. Policiste naj bi po poročanju portala 24ur.com med drugim zanimala identiteta žvižgača, ki pa je zaradi zaščite vira ne bodo razkrili. »Bomo pa policiji predali vso dokumentacijo, ki je v javnem interesu,« so še zapisali na portalu.

»Rok Snežič ni nikoli pridobival sredstev za stranko SDS«

Snežič in prvi mož Darsa Valentin Hajdinjak sta sicer očitke zavrnila. Na razkritje so se danes odzvali tudi v SDS in zavrnili navedbe, da naj bi Snežič sredstva pridobival za največjo opozicijsko stranko. »Rok Snežič ni nikoli pridobival sredstev za stranko SDS,« so na družbenem omrežju X zapisali v stranki .

Na Slovenskem državnem holdingu (SDH) so medtem danes na sestanek pozvali Darsovo upravo in nadzornike. Sestanek bo v torek, namen je dobiti vse potrebne informacije, so sporočili iz SDH.